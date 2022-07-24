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Opera festivalinde "IV Murat Operası" sahnelendi

24.07.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Opera festivalinde "IV Murat Operası" sahnelendi

İSTANBUL (AA) - "IV Murat Operası", 13. Uluslararası İstanbul Opera Festivali kapsamında, Haliç Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesinde sanatseverlerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Avusturya İstanbul Başkonsolosu Josef Saiger ve Japonya İstanbul Başkonsolosu Kenichi Kasahara ile çok sayıda izleyici gösterime katılan isimler arasında yer aldı.

Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin sahnelediği eser, IV. Murat Operası ile Osmanlı tarihinin fetihler dönemini, sarayın gizemli yaşamını ve henüz 11 yaşındayken Osmanlı Padişahı olan IV. Murat’ın yaşam öyküsünü sahneye taşıdı.

Sultan IV. Murat Han’ın payitahtında 1623-1640 yıllarındaki Osmanlı İmparatorluğunu, saray yaşamını ve taht kavgalarını konu alan eserde, "Sultan Murat"ı Engin Suna canlandırdı.

"Kösem Sultan"ı Arzu Yaman, "Sadrazam Topal Recep Paşa"yı Umut Tarık Akça, "Nefi"yi Göksay Yaran, "Dilfigar"ı Işılay Meriç Karataş, "Silahtar"ı Baha İşler yorumladı.

Eserin bestesi 2010'da yaşamını yitiren Devlet Sanatçısı, besteci ve orkestra şefi Okan Demiriş yaparken, librettosunu Turan Oflazoğlu kaleme aldı.

Rejisi Haldun Özerten imzasını taşıyan eserde, şef Hakan Kalkan yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası sahneye çıktı.

Üç perdelik eserin dekor tasarımını Özgür Usta, kostüm tasarımını Gazal Erten, ışık tasarımını ise Mustafa Eski hazırladı.

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