YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Opera sahnesinde Rus bestecileri konseri

Opera sahnesinde Rus bestecileri konseri

ANTALYA HABERLERİ  | 01.10.2020 11:44 | Son Güncelleme

Antalya Devlet Opera ve Balesi, Rus bestecilerinin eserlerinden oluşan özel bir konser ile sanatseverlerle buluşacak.08 Ekim Perşembe saat: 20.00’de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde gerçekleştirilecek "Piyanolu Rus Bestecileri Konseri"nde P.İ.

Opera sahnesinde Rus bestecileri konseri

Antalya Devlet Opera ve Balesi, Rus bestecilerinin eserlerinden oluşan özel bir konser ile sanatseverlerle buluşacak.
08 Ekim Perşembe saat: 20.00’de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde gerçekleştirilecek "Piyanolu Rus Bestecileri Konseri"nde P.İ. Çaykovski, S. Rachmaninov, A. Dargomyzhsky, N.R. Korsakov ve A. Rubinstein’ın, Tolstoy ve Puşkin gibi dünya çapındaki Rus şair ve yazarların eserlerinden yola çıkarak besteledikleri parçalar seslendirilecek. Sahne tasarımı Ömer Gündüz’e ait olan konserde aşk, yurt sevgisi, vatan özlemi ve ayrılık acısı gibi temaların hakim olduğu parçalar, Rus geleneğinin sanatsal, toplumsal ve kültürel duyarlılığına farklı boyutlardan ayna tutacak.
Soprano Arzu Aydoğdumu, mezzo soprano Medine Tuganova ve Bilge Yılmaz, bariton Serhat Konukman, Melih Tepretmez ve Mehmet Ali Tutar’ın solist olarak sahne alacağı gecenin piyanistleri ise Ahmet Sait Karabulut ve Anna Tepretmez.
Fiyatları 20 ile 35 TL arasında değişen konserin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com, http://www.biletinial.com internet adresinden de temin edilebileceği bildirildi.

Opera sahnesinde Rus bestecileri konseri

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
En Çok Okunan Yerel Haberler
Hızlı trenin etüt-proje çalışmalarında sondaj başladı
Hızlı trenin etüt-proje çalışmalarında sondaj başladı
Kaymakam Sağlam, Vali Çakır’a çalışmaları anlattı
Kaymakam Sağlam, Vali Çakır’a çalışmaları anlattı
Özel gençlerden itfaiyeye anlamlı ziyaret
Özel gençlerden itfaiyeye anlamlı ziyaret
Manisa’da kaçak parfüm operasyonu
Manisa’da kaçak parfüm operasyonu
Kayserili hayırsever Fevzi Mercan’a son görev
Kayserili hayırsever Fevzi Mercan’a son görev
Aliağa’da tarıma destek sürüyor
Aliağa’da tarıma destek sürüyor

Antalya Namaz Vakitleri 1 Ekim Perşembe

İmsak
05:27
Sabah
06:46
Öğle
12:52
İkindi
16:12
Akşam
18:48
Yatsı
20:02

Antalya Nöbetçi Eczaneler 1 Ekim Perşembe

Aspendos Eczanesi
Muratpasa
Gizem Eczanesi
Muratpasa
Meydan Alper Eczanesi
Muratpasa
Soyata Eczanesi
Muratpasa
Yeni Elmalı Eczanesi
Muratpasa
Yeşilbahçe Eczanesi
Muratpasa
Akyıldız Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
İlk teneffüste 60 bin öğrencinin meyvesi Büyükşehir’den
İlk teneffüste 60 bin öğrencinin meyvesi Büyükşehir’den
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Kış Aylarının Başlıca Şikayeti ‘göz Kuruluğu’
Kış Aylarının Başlıca Şikayeti ‘göz Kuruluğu’
Rusya’ya Kübra Barut imzası
Rusya’ya Kübra Barut imzası
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.