Operasyon düzenlenen galeri cephaneliği aratmadı

Konya’nın Akşehir ilçesindeki bir oto galeriye düzenlenen operasyonda 2 adet tabanca, 2 adet av tüfeği ve özel yapım bir bıçak (kama) ile çok sayıda mermi ve fişek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede faaliyet gösteren bir oto galeride kaçak silah olduğu bilgisine ulaştı. Bu bilgiyi değerlendiren ekipler, söz konusu galeriye baskın düzenledi. Galeri içerisinde yapılan aramalarda 2 tabanca, 2 av tüfeği, 5 şarjör, 60 tabanca mermisi, 3 av fişeği ve 83 ses fişeği ile bir kama ele geçirildi. Galeride yapılan aramaların ardından iş yeri sahipleri M.Y.D. (32) ile İ.C. (31) gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

