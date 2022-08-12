OPET, "Doğaya Saygı" projesiyle kırsal kalkınma çalışmalarına devam ediyor

OPET, "Doğaya Saygı" projesi kapsamında Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Çökertme, Gökbel ve Bozalan köyleri ile Köyceğiz'e bağlı Otmanlar köyündeki çalışmalarına devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamada, proje ile geçen yıl yaşanan orman yangınlarından zarar gören köylerde, fiziksel değişim ve rehabilitasyon çalışmalarının yapıldığı ifade edildi.

Söz konusu bölgelerde ayrıca eğitim programlarının düzenlendiği kaydedildi.

OPET, yıl sonuna kadar Marmaris Osmaniye, Bodrum Pınarlıbelen, İrmene ve Çalık köylerinde de düzenlemeler yapacağını bildirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, "Geçtiğimiz yıl hepimizi derinden üzen orman yangınları ne yazık ki bu yıl da bazı bölgelerimizde yaşanmaya devam ediyor. Yangınları ve yangın nedeniyle oluşabilecek zararı en aza indirmenin en önemli yolu, bu konudaki farkındalığı artırmak ve bilgi sahibi olmak. Doğaya Saygı projemiz kapsamında bir yandan zarar gören köylerimize destek veriyor, diğer yandan eğitim odaklı farkındalık çalışmaları yürütüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

