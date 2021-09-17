Opet Fuchs'un Aliağa'daki madeni yağ tesisine Ford Q1 Kalite Sertifikası verildi

Opet Fuchs, Aliağa'daki yeni üretim tesisi ile madeni yağ partneri olduğu Ford Otosan tarafından verilen FORD Q1 Kalite Sertifikası'na layık görüldü.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, yapılan denetimleri başarı ile tamamlayan Opet Fuchs daha önce de Çiğli'deki fabrikası için 2006 yılından beri Q1 Sertifikasına sahipti.

Opet Petrolcülük AŞ ve Almanya merkezli Fuchs Petrolub SE ortaklığı ile kurulmuş olan Opet Fuchs Madeni Yağlar San. ve Tic. AŞ'nin İzmir Aliağa'daki yeni üretim tesisine FORD Q1 Kalite Sertifikası verildi.

Opet Fuchs'un Aliağa'da iki sene önce faaliyete geçen, proses otomasyon sistemi ile donatılmış yeni madeni yağ üretim tesisi, motor, dişli, hidrolik sistem, endüstriyel yağlar, antifriz olmak üzere çok geniş bir ürün yelpazesinde yıllık tek vardiyada 60 bin ton üretim kapasitesine sahip bulunuyor.

Q1 Sertifikası kapsamında yetenekli sistemler, sürekli iyileştirme, sürekli üstün performans, üstün üretim süreci ve müşteri memnuniyetinden oluşan beş kritik alanda denetimler gerçekleştiriliyor. Yalnızca IATF 16949 standardını karşılamanın ötesinde mükemmellik sergileyebilen Ford tedarikçileri belgeyi almaya hak kazanıyor.

