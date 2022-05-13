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OPET sponsorluğundaki Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'nin Türkiye etabı başladı

13.05.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OPET sponsorluğundaki Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'nin Türkiye etabı başladı

OPET'in sponsorları arasında yer aldığı Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi, doğu ile batıyı bu yıl 16. kez buluşturuyor.

Şirketin açıklamasına göre, organizasyonun Türkiye etabı, 10 ülkeden 15 takımın katılımı ile Sultanahmet Meydanında düzenlenen törenin ardından, Kartal’da bulunan OPET istasyonundan uğurlandı.

Söz konusu törene Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, İstanbul Valiliği Vali Yardımcısı Niyazi Erten, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin, Europa-Orient Rally Derneği Başkanı Wilfred Gehr ve OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca'nın katıldığı kaydedildi.

Açıklamada törendeki konuşmalarına yer verilen Ağca, "Klasik bir spor organizasyonunun çok ötesinde olan Dostluk ve Barış Rallisi, ülkemizin Avrupa’da ve dünyada doğru bir şekilde tanıtımına büyük katkıda bulunuyor. Avrupa’nın dört bir yanından gelen katılımcılarımız birçok ilimizi ziyaret edecek ve güzergahları üzerindeki Opet istasyonlarında mola vererek fark yaratan hizmetlerimizi deneyimleyecek." ifadelerini kullandı.

Avrupa, Balkanlar ve Türkiye olmak üzere üç etaptan oluşan ralli, 7 Mayıs'ta Almanya’nın Tübingen şehrinde başladı. Avrupa ve Balkanlar etabının ardından ekiplerin ilk buluşma noktası ise İstanbul oldu. Türkiye etabının ardından, İsrail ve Filistin güzergahına doğru devam edecek olan ralli, 30 Mayıs'ta Ürdün’de son bulacak.

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