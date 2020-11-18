OPET'ten Troya'ya "etno-köy"

OPET, Troya keşfinin başlangıç noktası sayılan Çanakkale'nin Çıplak Köyü'nü "etno-köy"e dönüştürdü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 5000 yıllık tarihi öneme sahip Çıplak Köyü'nde yapılan çalışmalarla halkın kültürel ve tarihi turizmde aktif rol oynaması hedefleniyor.

OPET, Gelibolu Yarımadası'nın doğal dokusunu koruyarak, çağdaş bir görünüme kavuşması için 2006'da başlattığı "Tarihe Saygı Projesi" kapsamında yapılan çalışmalarla daha önce, Troya Ören Yeri'ne en yakın yerleşim yeri olan Tevfikiye Köyü'nü "arkeo-köy"e dönüştürmüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, 2006 yılından bu yana Çanakkale'de yaptıkları çalışmalarla bölgede büyük değişim gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Troya'nın tarihin seyrini değiştiren liderlere ilham vermiş bir bölge olduğunu aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Troya Ören Yeri'ne ve Troya Müzesi'ne gidenlerin yolu arkeo-köy Tevfikiye ve etno-köy Çıplak'ın önünden hatta içinden geçiyor. Bu köylerin Troya kültür turizminden hak ettikleri payı almasını ve geçmişten bugüne getirdikleri yerel ve tarihi özelliklerinin ön plana çıkmasını hedefledik. Çıplak Köyü, Troya'nın keşfinde başlangıç noktası olarak kabul ediliyor. Çıplak Köyü'nde Anadolu'daki pek çok köyümüz gibi çok zengin bir tarih, tarım ve arkeoloji kültürünün harmanlandığını görüyoruz. Geleneksel tarımın izlerinin bulunabildiği Çıplak Köyü'nde ziyaretçilere köy tarihçesini özgün motiflerle aktarıyoruz. Projemize köyün, tarım alanındaki ürünlerinin satış ve pazarlanması gibi ekonomiye katkı sağlayacak çalışmaları da ekledik."

