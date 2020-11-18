YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. OPET'ten Troya'ya "etno-köy"

OPET'ten Troya'ya "etno-köy"

ANKARA HABERLERİ  | 18.11.2020 16:01 | Son Güncelleme

OPET'ten Troya'ya "etno-köy"

OPET, Troya keşfinin başlangıç noktası sayılan Çanakkale'nin Çıplak Köyü'nü "etno-köy"e dönüştürdü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 5000 yıllık tarihi öneme sahip Çıplak Köyü'nde yapılan çalışmalarla halkın kültürel ve tarihi turizmde aktif rol oynaması hedefleniyor.

OPET, Gelibolu Yarımadası'nın doğal dokusunu koruyarak, çağdaş bir görünüme kavuşması için 2006'da başlattığı "Tarihe Saygı Projesi" kapsamında yapılan çalışmalarla daha önce, Troya Ören Yeri'ne en yakın yerleşim yeri olan Tevfikiye Köyü'nü "arkeo-köy"e dönüştürmüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, 2006 yılından bu yana Çanakkale'de yaptıkları çalışmalarla bölgede büyük değişim gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Troya'nın tarihin seyrini değiştiren liderlere ilham vermiş bir bölge olduğunu aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Troya Ören Yeri'ne ve Troya Müzesi'ne gidenlerin yolu arkeo-köy Tevfikiye ve etno-köy Çıplak'ın önünden hatta içinden geçiyor. Bu köylerin Troya kültür turizminden hak ettikleri payı almasını ve geçmişten bugüne getirdikleri yerel ve tarihi özelliklerinin ön plana çıkmasını hedefledik. Çıplak Köyü, Troya'nın keşfinde başlangıç noktası olarak kabul ediliyor. Çıplak Köyü'nde Anadolu'daki pek çok köyümüz gibi çok zengin bir tarih, tarım ve arkeoloji kültürünün harmanlandığını görüyoruz. Geleneksel tarımın izlerinin bulunabildiği Çıplak Köyü'nde ziyaretçilere köy tarihçesini özgün motiflerle aktarıyoruz. Projemize köyün, tarım alanındaki ürünlerinin satış ve pazarlanması gibi ekonomiye katkı sağlayacak çalışmaları da ekledik."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Babasının cenaze törenine katılmadı! Burak Deniz'den açıklama Babasının cenaze törenine katılmadı! Burak Deniz'den açıklama
Kuaför ve berberlere hijyen destek paketiKuaför ve berberlere hijyen destek paketi

Ankara Namaz Vakitleri 18 Kasım Çarşamba

İmsak
06:03
Sabah
07:30
Öğle
12:39
İkindi
15:14
Akşam
17:37
Yatsı
18:59

Ankara Nöbetçi Eczaneler18 Kasım Çarşamba

Ankara Eczanesi
Cankaya
Bülten Eczanesi
Cankaya
Çankaya Eczanesi
Cankaya
Kardeşler Eczanesi
Cankaya
Lalahan Eczanesi
Cankaya
Özeren Eczanesi
Cankaya
Park Oran Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.