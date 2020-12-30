Oppo, 2021'de yatırıma devam edecek

İSTANBUL (AA) – Dünyanın önde gelen akıllı telefon markalarından Oppo, 2021 yılında da akıllı ürünlerini Türkiye'de tüketicilerle buluşturmaya, yerel yatırımlar yapmaya ve kampanyalarındaki lokal iletişimine devam edecek. Oppo açıklamasına göre, Marka, tüm dünyada salgın ilan edilmesi sebebiyle zorlu geçen 2020 yılında hem globalde hem de Türkiye pazarında önemli gelişmelere imza attı. 16'ncı yılını kutladığı 2020'de farklı alanlarda pek çok yeniliği tüketicileriyle buluşturan Oppo, 5G, yapay zeka, görüntü kalitesi ve VOOC hızlı şarj kategorilerinde bir dizi atılım gerçekleştirdi. Görüntü kalitesi standardını yeni bir seviyeye taşıyan yeni nesil hibrit yakınlaştırma teknolojisini piyasaya süren Şirket, buna ek olarak, 125W hızlı şarjı tanıtarak bu alandaki endüstri lideri konumunu pekiştirirken, INNO DAY 2020'de insan-teknoloji etkileşiminin geleceğini ortaya çıkaran Oppo X 2021, Oppo AR Glass 2021 modellerini ve Oppo CybeReal AR uygulamasını tanıttı. "İnsanlık için Teknoloji, Dünya için İyilik" vizyonunu paylaşan Oppo, "3+N+X" teknoloji geliştirme stratejisini de açıkladı.

Şirket, "Yeni Tasarımlar, Yeni Trendler, Yeni Momentum" temasıyla gerçekleşen Çin Uluslararası Endüstriyel Tasarım Fuarı'nda insan merkezli tasarım felsefesine dayanan çok sayıda yeni kavramsal tasarımı sergiledi. 5G bağlantılı ekosistemler için temel ürün teknolojilerini daha da geliştirmek amacıyla Haydarabad'da bulunan Ar-Ge merkezinde bir 5G inovasyon laboratuvarı kurduğunu duyuran Marka, Hindistan'da kamera, güç-pil ve performans alanlarında Ar-Ge'ye tahsis edilmiş üç inovasyon laboratuvarı daha açacağını açıkladı. - Türkiye pazarında alınan ödüller Açıklamaya göre, ikinci yılını doldurduğu Türkiye pazarında ise başarıların ardı ardına geldiği bir yıl oldu. Find serisinin öne çıkan modeli Find X2 Türkiye'de ilk kez tüketiciyle buluştu. Merakla beklenen Reno3 ve Reno4 Serisi kullanıcılar tarafından sevilerek başarılı satış rakamları yakalandı. Yine bir ilk olarak Enco W31 ve Enco W51 kablosuz kulaklık modelleriyle akıllı saat Oppo Watch Türkiye'de ilk kez satışa sunuldu. Ayırca 2020, Oppo Türkiye'nin ödülleri de aldığı bir yıl oldu. Oppo, Reno 4 Serisi için hazırladığı "Hayatım Benim Koleksiyonum" kampanyasıyla, katıldığı tüm yarışmalardan ödülle döndü. Sosyal medyada en iyi influencer kullanımları ve en yaratıcı marka-influencer iş birliklerinin ödüllendirildiği InFlow Ödülleri'nde OPPO, "Hayatım Benim Koleksiyonum" kampanyasıyla "En İyi Telekomünikasyon Influencer Kampanyası" kategorisinde ödül kazandı.