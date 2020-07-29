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OPPO A72 genç kullanıcılara yeni bir deneyim vaat ediyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 29.07.2020 10:43 | Son Güncelleme

Daha az enerji tüketmesini sağlayan, güncellenmiş özelliklerle donatılan A72, aynı zamanda Hyper Boost özelliği ile sistem düzeyindeki performansı etkin bir şekilde güçlendiriyor - Güçlü sistem performansını desteklemek için 18W hızlı şarjla birlikte A72'de 5000 mAh pil bulunuyor. Kullanıcılar OPPO A72 ile bir günü pil sıkıntısı yaşamadan kolayca geçirebiliyor

İSTANBUL (AA) - OPPO'nun genç kullanıcıların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurularak tasarladığı yeni modeli A72, tasarımı ve özellikleriyle dikkatleri üzerinde topluyor.

OPPO'dan yapılan açıklamaya göre, OPPO A72 modeli de genç kullanıcıların ihtiyaçlarına odaklanılarak üretildi. Daha az enerji tüketmesini sağlayan, güncellenmiş özelliklerle donatılan A72, aynı zamanda Hyper Boost özelliği ile sistem düzeyindeki performansı etkin bir şekilde güçlendiriyor. Akıllı kare hızıyla akıcı bir oyun deneyimi yaşatıyor. Güçlü sistem performansını desteklemek için 18W hızlı şarjla birlikte A72'de 5000 mAh pil bulunuyor. Kullanıcılar OPPO A72 ile bir günü pil sıkıntısı yaşamadan kolayca geçirebiliyor.

OPPO, genç kullanıcıların yaşam tarzlarına ve beğenilerine daha iyi hitap edebilmek için OPPO A72'yi tasarlarken bazı yenilikçi ayarlamalar yaptı. Ön kamerası içinde olan akıllı telefonda ekranın gövdeye oranı yüzde 90,5 gibi çok yüksek bir düzeye çıktı; solda ve sağdaki kenar boşlukları ise sadece 1,73 mm oldu.

- İkili stereo hoparlör

OPPO A72, görsel ve işitsel alanda birçok özelliğe sahip. Cihazın üstünde bulunan ikili stereo hoparlörler insanı adeta kuşatan bir ses efekti sunuyor. OPPO A72, Dirac 2.0 Ses Efekti ile farklı ses senaryolarına otomatik olarak uyum sağlıyor ve sesi açar açmaz kullanıcıları bambaşka bir dünyaya götürüyor.

48 MP dörtlü kameraya sahip olan OPPO A72 güncel fotoğrafçılığın bütün özelliklerini sunuyor. 48 MP Ultra HD ana kamera kullanıcılara hareket halinde kullanılabilen, görüntülerdeki detayları daha net keşfetme olanağı sağlıyor. Ultra Gece Modu 2.0, insan gözünün görebileceği parlaklığı ve ayrıntıları aşan gece fotoğrafları çekilmesini mümkün kılıyor.

- Kişiye özel selfieler

OPPO'nun, 16 MP ön kamerasının güzelleştirme özelliği doğal güzelliği çok net bir şekilde ortaya çıkartıyor. Kullanılan algoritma yaş ve cinsiyeti otomatik olarak tespit ederek daha kişiye özel selfieler yaratıyor. Daha hassas bir ten ve daha yumuşak bir kontur efekti sağlayan uygulama sayesinde kullanıcılar farklı ışık koşulları için kendi tarzlarını kolaylıkla geliştirebiliyorlar.

Kısa video çekimlerinin ana akım haline geldiği bu dönemde OPPO A72 hareket halinde film çekebilen, yüksek kalitede video çekimini daha erişilebilir kılan bir telefon olarak tasarlandı. 4K video çekimi, kullanıcıların talep ettiği gibi daha temiz, daha istikrarlı, daha canlı renklere sahip ve gecikme yaşatmayan videolar üretiyor.

OPPO A72'nin Türkiye'de tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 3799 TL olacak.

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