OPPO, Avanci aracılığıyla IoT endüstrisine hücresel patentleri lisanslayacak

İSTANBUL (AA) - OPPO, küresel 3G ve 4G standart temel patentlerini, Avanci aracılığıyla Nesnelerin İnterneti (IoT) ve otomotiv pazarlarına lisanslayacak.

OPPO açıklamasına göre, marka, küresel 3G ve 4G standart temel patentlerini, önde gelen patent lisans platformu Avanci aracılığıyla Nesnelerin İnterneti (IoT) ve otomotiv pazarlarına lisanslayacak.

OPPO Fikri Mülkiyet Kıdemli Müdürü Adler Feng konuya ilişkin, "OPPO olarak endüstrinin sağlıklı gelişimini desteklemeye kararlıyız. OPPO'nun temel patent portföyünü adil, makul ve ayrımcı olmayan (FRAND) bir anlayışı temel alarak sektöre lisanslamak istiyoruz. Avanci üzerinden IoT ve otomotiv üreticilerine lisans vermek için 3G ve 4G iletişim standardı temel patentlerimizi sunmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Avanci'nin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Kasim Alfalahi ise, "Akıllı telefon endüstrisinin lider markası OPPO'yu, Avanci platformuna davet etmekten mutluluk duyuyoruz. Avanci, OPPO gibi dünya çapındaki patent ve lisans sahiplerinin çıkarlarını dengeleyerek, sürekli inovasyonu mümkün kılan etkin bir pazar aracılığıyla Ar-Ge yatırımlarından makul bir getiri elde etmelerini sağlıyor." bilgilerini verdi.