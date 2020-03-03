YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. OPPO, Avanci aracılığıyla IoT endüstrisine hücresel patentleri lisanslayacak

OPPO, Avanci aracılığıyla IoT endüstrisine hücresel patentleri lisanslayacak

İSTANBUL HABERLERİ  | 03.03.2020 13:44 | Son Güncelleme

OPPO , küresel 3G ve 4G standart temel patentlerini, patent lisans platformu Avanci aracılığıyla Nesnelerin İnterneti ve otomotiv pazarlarına lisanslayacak - OPPO Fikri Mülkiyet Kıdemli Müdürü Adler Feng: - "Avanci üzerinden IoT ve otomotiv üreticilerine lisans vermek için 3G ve 4G iletişim standardı temel patentlerimizi sunmaktan mutluluk duyuyoruz"

İSTANBUL (AA) - OPPO, küresel 3G ve 4G standart temel patentlerini, Avanci aracılığıyla Nesnelerin İnterneti (IoT) ve otomotiv pazarlarına lisanslayacak.

OPPO açıklamasına göre, marka, küresel 3G ve 4G standart temel patentlerini, önde gelen patent lisans platformu Avanci aracılığıyla Nesnelerin İnterneti (IoT) ve otomotiv pazarlarına lisanslayacak.

OPPO Fikri Mülkiyet Kıdemli Müdürü Adler Feng konuya ilişkin, "OPPO olarak endüstrinin sağlıklı gelişimini desteklemeye kararlıyız. OPPO'nun temel patent portföyünü adil, makul ve ayrımcı olmayan (FRAND) bir anlayışı temel alarak sektöre lisanslamak istiyoruz. Avanci üzerinden IoT ve otomotiv üreticilerine lisans vermek için 3G ve 4G iletişim standardı temel patentlerimizi sunmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Avanci'nin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Kasim Alfalahi ise, "Akıllı telefon endüstrisinin lider markası OPPO'yu, Avanci platformuna davet etmekten mutluluk duyuyoruz. Avanci, OPPO gibi dünya çapındaki patent ve lisans sahiplerinin çıkarlarını dengeleyerek, sürekli inovasyonu mümkün kılan etkin bir pazar aracılığıyla Ar-Ge yatırımlarından makul bir getiri elde etmelerini sağlıyor." bilgilerini verdi.

- OPPO'nun 16 binden fazla patenti bulunuyor

Açıklamada verilen bilgilere göre, Avanci, OPPO dahil 38 standart temel patent sahibini kendisine çekmiş durumda. OPPO'nun eklenmesi, şirketin kablosuz iletişim alanındaki patent gücünü yansıtıyor.

Lider küresel teknoloji markası OPPO, dünya çapındaki kullanıcılara üstün ürünler ve hizmet deneyimleri sunmak için Ar-Ge yeniliklerine büyük önem veriyor.

OPPO'nun 29 Şubat 2020 itibariyle, toplam başvuruların yüzde 88'inden fazlasını oluşturan 38 binden fazla patent başvurusu dahil olmak üzere, 43 binden fazla küresel patent başvurusu ve 16 binden fazla patenti bulunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Zımba gibi uyanır, eşimi beklerim''Zımba gibi uyanır, eşimi beklerim'
44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da
Anahtar Kelimeler:
Avanci Oppo

En Çok Okunan Yerel Haberler

İstanbul Namaz Vakitleri 3 Mart Salı

İmsak
06:04
Sabah
07:28
Öğle
13:21
İkindi
16:30
Akşam
19:04
Yatsı
20:23

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 3 Mart Salı

Burgazada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Tezel Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kartal’da metruk yapıların yıkımı devam ediyor

Kartal’da metruk yapıların yıkımı devam ediyor

Esenyurtlu minik şefler lezzet yarıştıracak

Esenyurtlu minik şefler lezzet yarıştıracak

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.