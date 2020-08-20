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  4. OPPO Find X2 Pro'ya EISA'dan "en gelişmiş telefon" ödülü

OPPO Find X2 Pro'ya EISA'dan "en gelişmiş telefon" ödülü

İSTANBUL HABERLERİ  | 20.08.2020 09:58 | Son Güncelleme

OPPO Find X2 Pro, Avrupa Görüntü ve Ses Birliği tarafından "2020-2021'in En Gelişmiş Akıllı Telefonu" seçildi

İSTANBUL (AA) - OPPO Find X2 Pro, Avrupa Görüntü ve Ses Birliği (EISA) tarafından "2020-2021'in En Gelişmiş Akıllı Telefonu" seçildi.

OPPO'nun açıklamasına göre, OPPO Find X2 Pro, dünyanın en saygın 61 tüketici elektroniği dergisinin bünyesinde yer aldığı EISA (Expert Imaging and Sound Association) tarafından ödüle layık görüldü.

QHD+AMOLED ekranla donatılan, 120 Hz yenileme oranını destekleyen ve 65W SuperVOOC 2.0 hızlı şarja birlikte gelen Find X2 Pro modeli, "2020-2021'in En Gelişmiş Akıllı Telefonu" (EISA Advanced Smartphone 2020-2021) olarak değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OPPO Batı Avrupa Başkanı Maggie Xue, EISA'dan ilk kez ödül almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, kullanıcılara bütünsel bir 5G deneyimi sunmak için ekran, fotoğrafçılık, şarj, pil ömrü ve tasarım özelliklerini sürekli olarak yenilediklerini kaydetti.

Xue, "OPPO Find X2 Serisi'nin net, pürüzsüz ve profesyonel ekranı, akıllı telefonlar için yeni bir standart belirleyerek mobil etkileşim ve görüntüleme deneyimini yeni bir seviyeye taşıyor." ifadelerini kullandı.

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