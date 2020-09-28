OPPO genç yetenekleri şampiyon tenisçi Guy Forget ile buluşturdu

İSTANBUL (AA) - OPPO, Fransa Açık Tenis Turnuvası Roland Garros'ta 5G teknolojisiyle video konferans gerçekleştirerek Davis Kupası Şampiyonu, eski dünya üçüncüsü Guy Forget ile genç tenis oyuncularını birbirine bağladı.

OPPO açıklamasına göre, akıllı telefon üreticisi marka, premium iş ortağı ve resmi akıllı telefon sponsoru olduğu Roland-Garros'ta bu yıl rekabet edemeyen ve maç izleyemeyen genç tenis oyuncularına önemli bir fırsat sundu.

OPPO Fransa Genel Müdürü Denis Morel, Roland-Garros Turnuva Direktörü ve Davis Kupası Şampiyonu, eski dünya üçüncüsü Guy Forget ile birlikte, genç tenis oyuncularıyla teknolojinin tenis dünyasını gelecekte nasıl değiştireceğini konuşmak için OPPO Find X2 Pro model akıllı cep telefonu kullanarak 5G bağlantısıyla görüntülü bir görüşme gerçekleştirdi.

Açıklamaya göre, OPPO'nun 5G özellikli cihazları bu yıl Roland-Garros'un daha da geliştirilmiş 5G ortamında en iyi performansı gösterdi. Küresel genç yetenekleri Guy Forget gibi bir efsaneyle buluşturmak, OPPO'nun 5G teknolojisinin yeteneklerini ve gelişmişliğini ortaya koydu. Bu, Roland-Garros ve OPPO'nun küresel kullanıcılar ve hayranlar için daha iyi stadyum deneyimini geliştirme ve sağlama taahhüdünü yerine getirdiğini de gösteriyor.