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OPPO genç yetenekleri şampiyon tenisçi Guy Forget ile buluşturdu

İSTANBUL HABERLERİ  | 28.09.2020 16:45 | Son Güncelleme

OPPO Roland-Garros Turnuva Direktörü ve Davis Kupası Şampiyonu, eski dünya üçüncüsü Guy Forget ile birlikte, genç tenis oyuncularıyla teknolojinin tenis dünyasını gelecekte nasıl değiştireceğini konuşmak için OPPO Find X2 Pro model akıllı cep telefonu kullanarak 5G bağlantısıyla görüntülü bir görüşme gerçekleştirdi

İSTANBUL (AA) - OPPO, Fransa Açık Tenis Turnuvası Roland Garros'ta 5G teknolojisiyle video konferans gerçekleştirerek Davis Kupası Şampiyonu, eski dünya üçüncüsü Guy Forget ile genç tenis oyuncularını birbirine bağladı.

OPPO açıklamasına göre, akıllı telefon üreticisi marka, premium iş ortağı ve resmi akıllı telefon sponsoru olduğu Roland-Garros'ta bu yıl rekabet edemeyen ve maç izleyemeyen genç tenis oyuncularına önemli bir fırsat sundu.

OPPO Fransa Genel Müdürü Denis Morel, Roland-Garros Turnuva Direktörü ve Davis Kupası Şampiyonu, eski dünya üçüncüsü Guy Forget ile birlikte, genç tenis oyuncularıyla teknolojinin tenis dünyasını gelecekte nasıl değiştireceğini konuşmak için OPPO Find X2 Pro model akıllı cep telefonu kullanarak 5G bağlantısıyla görüntülü bir görüşme gerçekleştirdi.

Açıklamaya göre, OPPO'nun 5G özellikli cihazları bu yıl Roland-Garros'un daha da geliştirilmiş 5G ortamında en iyi performansı gösterdi. Küresel genç yetenekleri Guy Forget gibi bir efsaneyle buluşturmak, OPPO'nun 5G teknolojisinin yeteneklerini ve gelişmişliğini ortaya koydu. Bu, Roland-Garros ve OPPO'nun küresel kullanıcılar ve hayranlar için daha iyi stadyum deneyimini geliştirme ve sağlama taahhüdünü yerine getirdiğini de gösteriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen tenisçi Guy Forget, oyuncuları ve hayranları güvenli bir ortamda Roland-Garros 2020'ye geri getirmekten gurur duyduklarını belirterek, 5G teknolojisini kullanarak yenilikçi deneyimler sunabildikleri için heyecanlı olduklarını dile getirdi.

Forget, Roland Garros ve OPPO arasındaki iş birliğinin temelinde, yeni nesil şampiyonları, özellikle bu zor zamanlarda bağlantıları kolaylaştırmak ve tenis ile teknoloji arasındaki bağları geliştirmek konusunda güçlendirmenin olduğunu kaydetti.

Öte yandan, geçen yıl OPPO, Avrupa'nın ilk 5G özellikli cihazlarını ve Roland-Garros'un stadyumun 5G ağı tarafından desteklenen ilk canlı 8K TV görüntülerini yerinde sergiledi.

Bu yıl, ünlü Philippe-Chatrier kortu dikkati çekici bir çatı ile donatıldı. Yakın bir zamanda birkaç dış saha, maçların düşük ışıkta oynanmasına izin verilmesi için ilk kez ışıklandırılacak. Ayrıca OPPO, bir grup insanın gün batımında tenis oynayabileceği bir deneyimi Find X2 Pro ile görüntüleyebilme ayrıcalığına da sahip olacak.

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