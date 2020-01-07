OPPO Reno2 ile hareket halinde bile sarsıntısız ve net video çekimi keyfi

İSTANBUL (AA) - OPPO, yeni Reno2 serisiyle görsel etkileşim, fotoğrafçılık, eğlence ve sosyal deneyimler açısından yaratıcılığı farklı bir boyuta taşıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, 48 MP'lik dört kamerayla donatılan Reno2 serisi, ultra video sabitleyici özelliğinin yanı sıra dünyanın ilk "Bokeh Efektli Video" özellikli ön pop-up kamerasıyla kullanıcılarının dünyayı adeta yaratıcı bir stüdyo gibi kullanarak istedikleri yerde ve zamanda mükemmel görsel içerikler yakalamalarına olanak tanıyor. Kullanıcıların yaşadıkları anları, arkadaşlarıyla, aileleriyle veya diğer insanlarla paylaşmak için videolar çekmesi günümüzün en büyük trendleri arasında yer alıyor. OPPO Reno2'nin endüstri lideri ultra video sabitleyicisi, videoların dengesini artırarak kullanıcıların çalışırken, kayak yaparken, kaykay yaparken, bisiklet sürerken ve daha pek çok aktivite sırasında sabit videolar çekmelerini sağlıyor. Bu gelişmiş özellik, kullanıcıların titrek çekimlerini daha doğru bir şekilde ve 60 fps kare hızıyla yeniden kalibre ederek görüntü sabitleme, akıcılık ve genel video kalitesini artırma işlevini görüyor.

Reno2 serisi, 16 MP’lik ön pop-up kamerasıyla hem fotoğraflarda hem de video çekimlerinde profesyonel kalitede bir bokeh efekti sunuyor. Kullanıcılar, film kalitesindeki "Bokeh Efektli Video" selfie'lerinde kalabalıktan sıyrılarak tam anlamıyla ön plana çıkıyor. 5x Hibrit Zoom ve 20x dijital zoom özellikleri, daha uzak mesafelerden net videolar çekilmesini mümkün kılıyor. Reno2 serisi akıllı telefonlar, video çekimi sırasında kameranın önünden gelen seslere odaklanıyor. Böylece diğer yönlerden ve arka plandan gelen sesleri bastırabiliyor. Ayrıca, kamera yakınlaştıkça ve uzaklaştıkça videonun öznesinden gelen sesleri kuvvetlendirerek ses kalitesini iyileştiriyor. - SOLOOP'la telefonlar stüdyoya dönüşüyor OPPO, video deneyimini daha da güçlendirmek için SOLOOP adlı bir video düzenleme ve paylaşma düzenleyicisi sunuyor. SOLOOP özelliği, kullanıcıların oluşturdukları görsel içeriği verimli ve profesyonel bir şekilde düzenlemesine olanak sağlıyor. Kullanıcılar, çekimlerin zamanlaması ve geçişleriyle eşleşecek şekilde müzikler de ekleyerek bir dakika içinde kendi şaheserlerini yaratabiliyor. Reno2 ayrıca, video arşivinde karakterler ve sahneler için albüm içeriğini akıllıca düzenleyen çözümler sunuyor.