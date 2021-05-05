Oppo, Reno5 ile estetik konsept sunuyor

İSTANBUL (AA) - Reno serisine özgü bir yaklaşım olarak modayı teknolojiyle birleştiren Oppo, yeni Reno5'te arka kapakta değişen rengi ile genç kullanıcılara her duruma göre farklılık gösterebilen moda zevklerine uyacak en iyi seçeneği sunuyor.

Şirket açıklamasına göre, Oppo, ürettiği modellerde teknolojik inovasyonlar sunarken aynı zamanda tasarımda da estetik konseptler uyguluyor. Oppo'nun akıllı telefon ürünlerinin son 12 gelişimine bakıldığında, renk ve malzeme ile iyi işçiliğe sahip ürünler görülüyor.

Örneğin, dünyaca ünlü tasarımcı Karim Rashid iş birliğiyle oluşturulan Oppo R15 Nebula Special Edition'da arka kapaktan telefonun kenarlarına doğru kayan entegre bir kırmızı-mavi gradyan bulunuyordu. Oppo Find X, telefonun kenarlarından ortaya doğru uzanan bir gradyan efektine sahipti. Galaktik Mavi rengindeki Oppo Reno4 Pro ise, parlak görsel etki ve mat bir his sunan milyonlarca minik kristalle parlayan bir akıllı telefon olarak öne çıktı.

Parlak gümüş rengindeki Reno5, parlayan yeni bir yüzeye sahip bulunuyor. Parlak gümüş seçeneği, farklı açılardan bakıldığında binlerce rengi yansıtabiliyor.