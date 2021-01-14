Oppo Watch'a yeni güncelleme geldi

İSTANBUL (AA) - Oppo Watch'a yeni gelen güncelleme ile birlikte kullanıcılar, 10 farklı saat yüzüne daha sahip olabilecek, tüm saat yüzleri çok dilli ekranı destekleyecek.
Oppo'dan yapılan açıklamaya göre, Oppo Watch'ta bulunan "Uyku Modu" artık "Rahatsız Etmeyin" seçeneğine de sahip olacak. Bunun için "Uyku" bölümünde yer alan "Rahatsız Etmeyin" modunu otomatik olarak aktif hale getirerek bütün gece rahat uyuyabilmek mümkün hale gelecek.
Yeni "Güç Tasarrufu Modu", daha uzun bir pil ömrü sağlamak için pil seviyesi yüzde 5'in altına düştüğünde saati otomatik olarak "Güç Tasarrufu Modu"na geçirecek. Bu özelliği kullanmak istemeyen kullanıcılar, "Ayarlar" üzerinden "Sistem"e gelerek buradaki "Pil" seçeneğinden bu ayarı kapatabilecek.
"Yeni Depolama Ekran" özelliği, güncellemeyle birlikte kullanıcılara sunulacak. Yine "Ayarlar" üzerinden "Sistem"e gelerek "Hakkında" seçeneğinden saatin kalan depolama alanını kontrol etmek mümkün olacak. Güncelleme, şubat ayına kadar devam edecek.
- Sağlığınızın bekçisi
Oppo Watch'ta her biri sesli koçluk desteğine sahip fitness koşusu, yağ yakma koşusu, açık havada yürüyüş, açık havada bisiklete binme ve yüzme olmak üzere 5 egzersiz modu bulunuyor. Fiziksel verileri doğru bir şekilde izleyen akıllı saatte, 5 dakikalık egzersiz videoları da boş zamanların değerlendirilmesinde yardımcı oluyor. Dolayısıyla kullanıcılar, en yoğun zamanda bile saatlerine yapacakları birkaç dokunuşla formda kalabilecek. Her zaman açık olan nabız izleme özelliği de hem egzersiz yaparken hem de dinlenirken kullanıcının sağlığını takip ediyor.
İleri düzey uyku izleme özelliği de her gece uyku durumuyla ilgili kayıt tutuyor. Kapalı ortamda kürek çekme ve kitesurfing gibi egzersizler de dahil olmak üzere 100'ün üzerinde farklı spor seçeneğinin bulunduğu Google Fit de bu tabloya eklendiğinde Oppo Watch, ideal bir fitness partnerine dönüşüyor.
- 15 dakikalık şarj ile 16 saatlik kullanım
Oppo Watch, 46mm akıllı güç yönetimi ile 36 saate kadar çıkabilen pil ömrü sunuyor. Güç tasarrufu modunda çalışırken pil 21 güne kadar dayanabiliyor. VOOC hızlı şarj teknolojisi sayesinde 15 dakikalık şarj ile 16 saatlik kullanım sağlayabiliyor.
Oppo Watch, yapay zeka görüntüleme fonksiyonuyla günlük görünüşü de tamamlıyor. Giyilen kıyafetlerin fotoğrafı HeyTap Health uygulamasıyla çekildiğinde akıllı saatin ekranı kıyafetle uyumlu hale gelebiliyor.
Dünyanın ilk kavisli ekrana sahip akıllı saati olmasıyla dikkati çeken Oppo Watch 46mm, siyah ve parlak altın renk seçenekleriyle birlikte geliyor. 41mm Oppo Watch ise siyah, pembe altın ve gümüş renklerde sunuluyor.