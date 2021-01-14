Oppo Watch'a yeni güncelleme geldi

İSTANBUL (AA) - Oppo Watch'a yeni gelen güncelleme ile birlikte kullanıcılar, 10 farklı saat yüzüne daha sahip olabilecek, tüm saat yüzleri çok dilli ekranı destekleyecek.

Oppo'dan yapılan açıklamaya göre, Oppo Watch'ta bulunan "Uyku Modu" artık "Rahatsız Etmeyin" seçeneğine de sahip olacak. Bunun için "Uyku" bölümünde yer alan "Rahatsız Etmeyin" modunu otomatik olarak aktif hale getirerek bütün gece rahat uyuyabilmek mümkün hale gelecek.

Yeni "Güç Tasarrufu Modu", daha uzun bir pil ömrü sağlamak için pil seviyesi yüzde 5'in altına düştüğünde saati otomatik olarak "Güç Tasarrufu Modu"na geçirecek. Bu özelliği kullanmak istemeyen kullanıcılar, "Ayarlar" üzerinden "Sistem"e gelerek buradaki "Pil" seçeneğinden bu ayarı kapatabilecek.

"Yeni Depolama Ekran" özelliği, güncellemeyle birlikte kullanıcılara sunulacak. Yine "Ayarlar" üzerinden "Sistem"e gelerek "Hakkında" seçeneğinden saatin kalan depolama alanını kontrol etmek mümkün olacak. Güncelleme, şubat ayına kadar devam edecek.

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