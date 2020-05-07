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OPPO'dan Anneler Günü'nde annenize akıllı telefon hediye edin önerisi

İSTANBUL HABERLERİ  | 07.05.2020 16:48 | Son Güncelleme

OPPO'dan Anneler Günü'nde annenize akıllı telefon hediye edin önerisi

İSTANBUL (AA) - OPPO, pazar günü kutlanacak Anneler Günü'nde "annenize akıllı telefon alın, onlardan uzak kalmayın" önerisinde bulunuyor.

OPPO'dan yapılan açıklamaya göre, firma bu sene farklı kutlanacak olan bu özel günde her zaman olduğu gibi sizin ve annenizin yanında olmaya devam ediyor.

Anneler Günü, bu sene çok daha farklı geçecek. Evlerde kaldığımız ve sokağa çıkmamızın yasak olduğu bu özel günde annelerimizi ziyaret edemeyecek, onlarla hasret gideremeyeceğiz. Güçlü kamera özellikleri ve uzun pil ömrüne sahip telefonlarıyla fark yaratan OPPO, annelerinizi uzaktan da olsa yanınızdaymış gibi görmenin hissiyatını yaşatacak.

Annelerinizle uzun süren görüntülü görüşmeler yapabilmek ve yanınızdaymış gibi hissetmek için onlara akıllı telefon hediye alabilirsiniz.

- Ön kamerası en güçlü telefon

OPPO'nun kısa bir süre önce tanıtımını gerçekleştirdiği Reno3 ve Reno3 Pro modelleri, üstün kamera özellikleriyle fark yaratıyor. AMOLED ekranda dünyanın ilk 44 MP ön kamerasına sahip olan Reno3 ile anneleriniz ile yapacağınız görüntülü görüşmeler netlikten ödün vermiyor. 48 MP arka dörtlü kamera tasarımına sahip her iki model, annelerinizin koleksiyon değeri taşıyan fotoğraflar çekmesini sağlayacak.

Kuzey Işıkları ve Karbon Siyahı olmak üzere 2 farklı renk seçeneğiyle gelen modellerde Reno3'ün tavsiye edilen satış fiyatı 3 bin 999 lira ve Reno3 Pro'nun tavsiye edilen satış fiyatı 6 bin 599 lira.

- Lansmana özel fiyat

OPPO'nun yakın zamanda tanıttığı Find X2 modelinde üçlü kamera kombinasyonu yer alıyor. 48MP geniş açılı lens+12MP ultra geniş açılı lens+13MP telefoto lens ile donatılan Find X2'de, 5x hibrit zoom özelliği bulunuyor. 4200mAh pil bulunan model, cep telefonu endüstrisindeki en hızlı ve güvenli şarj teknolojisine sahip. Annenize hem üstün görüntü kalitesi hem de uzun süreli pil ömrüne sahip bir telefon almak isterseniz Find X2'yi tercih edebilirsiniz.

Find X2'nin tavsiye edilen internet satış fiyatı lansmana özel olarak 9 bin 999 lira.

OPPO A9 2020, yaratıcılığın sınırlarını zorlayan çok amaçlı 48 MP dört kamerası ve daha uzun süreli kullanım sağlayan 5 bin mAh'lık ultra bataryası ile annenize keyifli ve uzun pil ömürlü bir deneyim yaşatacak. OPPO A9 2020'nin Anneler Günü'ne özel tavsiye edilen satış fiyatı 2 bin 199 lira.

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