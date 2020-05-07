OPPO'dan Anneler Günü'nde annenize akıllı telefon hediye edin önerisi

İSTANBUL (AA) - OPPO, pazar günü kutlanacak Anneler Günü'nde "annenize akıllı telefon alın, onlardan uzak kalmayın" önerisinde bulunuyor.

OPPO'dan yapılan açıklamaya göre, firma bu sene farklı kutlanacak olan bu özel günde her zaman olduğu gibi sizin ve annenizin yanında olmaya devam ediyor.

Anneler Günü, bu sene çok daha farklı geçecek. Evlerde kaldığımız ve sokağa çıkmamızın yasak olduğu bu özel günde annelerimizi ziyaret edemeyecek, onlarla hasret gideremeyeceğiz. Güçlü kamera özellikleri ve uzun pil ömrüne sahip telefonlarıyla fark yaratan OPPO, annelerinizi uzaktan da olsa yanınızdaymış gibi görmenin hissiyatını yaşatacak.

Annelerinizle uzun süren görüntülü görüşmeler yapabilmek ve yanınızdaymış gibi hissetmek için onlara akıllı telefon hediye alabilirsiniz.

- Ön kamerası en güçlü telefon

OPPO'nun kısa bir süre önce tanıtımını gerçekleştirdiği Reno3 ve Reno3 Pro modelleri, üstün kamera özellikleriyle fark yaratıyor. AMOLED ekranda dünyanın ilk 44 MP ön kamerasına sahip olan Reno3 ile anneleriniz ile yapacağınız görüntülü görüşmeler netlikten ödün vermiyor. 48 MP arka dörtlü kamera tasarımına sahip her iki model, annelerinizin koleksiyon değeri taşıyan fotoğraflar çekmesini sağlayacak.