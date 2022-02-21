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OPPO’dan evcil hayvanların başrolde olduğu eğlenceli bir proje

21.02.2022 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OPPO’dan evcil hayvanların başrolde olduğu eğlenceli bir proje

İSTANBUL (AA) - OPPO'nun "OPPO’yla Bile Çekilemedi" isimli projesinde, Umut Eker, Didem Soydan, Alican Aytekin, Merve Oflaz, Fester Abdü ve Ezgi Lejon gibi ünlü isimlerin evcil hayvanları OPPO Reno6’nın 64 MP’lık kamerasının karşına geçti.

OPPO açıklamasına göre, projede, ünlü fotoğrafçı Sefa Yamak, evcil hayvanların farklı sebeplerle kameraya bakmadığı birbirinden eğlenceli pozlarını yakaladı.

Portre fotoğraf çekme özelliğiyle fark yaratan OPPO Reno6 ile özellikle "çekilemeyen" fotoğraflar ilk olarak 20-21 Şubat tarihlerinde Kanyon AVM’de sergilendi. 26-27 Şubat tarihlerinde Akasya AVM’de de sergilenecek renkli fotoğraf sergisi, ayrıca İstanbul’da açık hava reklam panolarında da yer alacak.

Ünlü isimlerin en az kendileri kadar ünlü evcil hayvanları, Pamo, Kızım, Köpük, Şehsuvar, Boby ve Rita’nın kameraya asla bakmadığı ve bazen de kadrajdan çıktığı bu sergiyi ziyaret etmek isteyen sanatseverler, Kanyon ve Akasya alışveriş merkezlerinin yanı sıra OPPO Türkiye ve ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarından sergiyi ziyaret edebilecekler.

Mart ayında eğlenceli bir yarışma ile devam edecek projede, tüm hayvanseverlerden #YineÇekilemedi etiketiyle sosyal medyadan evcil hayvanlarının fotoğraflarını paylaşmaları istenecek. OPPO Türkiye, #YineÇekilemedi etiketiyle yapılacak her paylaşım için 1 kilogram mama bağışı yapacak.

#YineÇekilemedi etiketiyle paylaşılan fotoğraflar ise daha sonra jürinin beğenisine sunulacak. En iyi “çekilemedi” pozlarının sahipleri Sefa Yamak’ın stüdyosuna davet edilerek, OPPO Reno6 ile portreleri çekilecek ve çekilen porteler sosyal medya hesaplarından sergilenecek.

Proje kapsamında ayrıca köpek eğitmeni Ezgi Lejon, doğru evcil hayvan portre çekimi için püf noktalarını hayvanseverler ile paylaşacak.

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