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OPPO'dan "League of Legends" iş birliği

İSTANBUL HABERLERİ  | 13.10.2020 11:57 | Son Güncelleme

OPPO Küresel Pazarlama Başkanı William Liu: - "LOL Esports'un akıllı telefonda ilk küresel iş ortağı olan OPPO, markayla yeniden iş birliği yapmayı ve kullanıcılarına özelleştirilmiş yüksek kaliteli ürünler sunmayı dört gözle bekliyor"

İSTANBUL (AA) - 2020 Dünya Şampiyonası için League of Legends ile iş birliğini duyuran OPPO, iş birliği kapsamında turnuvaya özel ürünler piyasaya sürecek.

Oppo'dan yapılan açıklamaya göre şirket, Riot Games ile yaptığı uzun süreli anlaşmanın bir parçası olarak League of Legends Dünya Şampiyonası 2020 (S10) ile iş birliği yaptı.

Anlaşma dahilinde," OPPO Find X2 League of Legends Esports: World 2020 Sürümü" ve "OPPO Watch League of Legends Limited Edition" gibi iş birliğine özel ürünler piyasaya sürülecek.

Ortaklık kapsamında resmi bir şarkı ve bir müzik videosu da yayınlanacak.

Bu yılın ortaklığının teması 'Efsane Olun' olarak belirlenirken, League of Legends, benzersiz bir oyun ortamı sunarak dünyanın dört bir yanından birçok oyuncuya bir 'efsanenin yolculuğunu' deneyimleme fırsatı yaşatıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OPPO Küresel Pazarlama Başkanı William Liu, iş birliğiyle ilgili olarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"LOL Esports'un akıllı telefonda ilk küresel iş ortağı olan OPPO, markayla yeniden iş birliği yapmayı ve kullanıcılarına özelleştirilmiş yüksek kaliteli ürünler sunmayı dört gözle bekliyor. Yalnızca bir e-spor simgesi olmakla kalmayan LOL, aynı zamanda OPPO'nun mükemmellik için çabalamak ve kullanıcıları için benzersiz deneyimler yaratmakla ilgili inandığı değerleri de paylaşıyor.”

Riot Games'in Global Esports Ortaklıkları ve İş Geliştirme Başkanı Naz Aletaha, "Hayranlarımıza LOL Esports'tan ilham alan yüksek teknolojiye sahip ürünler sunmak için OPPO ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Geçen yıl, OPPO ile küresel turnuvada ortaklık yapan ilk şirket biz olduk. OPPO'nun tasarıma ve yeniliğe olan tutkusunu takdir ediyoruz. Birlikte, dünya çapındaki hayranlarımıza daha fazla eğlence sunmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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