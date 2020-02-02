Opr. Dr. Davut Tepe: “İşitme kaybında erken teşhis çok önemli”

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Davut Tepe, işitme kaybında erken teşhisin hayati önem taşıdığını söyledi.

Büyük Anadolu Hastaneleri Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Davut Tepe, işitme kaybı hakkında önemli bilgiler verdi. Okul çağındaki çocuklarda daha sık görülen ve ailelerin “Çocuğum beni duymuyor, sorduğum sorulara ilgisiz cevaplar veriyor, son zamanlarda televizyonu çok daha yakından izlemeye başladı” gibi şikayetlerin kulakta oluşan sağlık sorunu olabileceğine dikkat çeken Opr. Dr. Davut Tepe, “Bu sorunların yanıtları da işitme duyumuz kulakta yaşanan bir hastalık olarak karşımıza çıkıyor. Çocuğunuz seslere uygun şekilde yanıt vermiyorsa dikkat edilmeli, çünkü bu gibi durumlar işitme kaybı belirtisi olabilir. Bazen yalnızca tek kulaktaki işitme kaybı dahil olmak üzere işitme kaybının hafif formlarını saptamak zor olur” dedi.

Hastalık hakkında bilgiler veren Dr. Tepe, şunları söyledi:

“Hafif işitme kayıplarının dahi çocuğun işitme yoluyla öğrenme kabiliyetini olumsuz etkileyebileceğini unutmamak önemlidir. Olası işitme kaybının en önemli belirtisi konuşma ve dil gelişiminde gecikmedir. Özellikle birkaç bozucu etken varsa görüş alanı dışında konuşan kişileri fark etmeme, gürültü seviyesinden bağımsız olarak adının söylendiğini fark ettiğinde korkmuş veya şaşırmış bakış, ses düzeyi ailenin diğer üyelerinin duyabileceği yükseklikteyken televizyona yakın oturma, televizyon veya müzik setinin sesini makul olmayan yüksek düzeylere çıkarma, telefondaki konuşmalara yanıt vermeme veya sürekli kulak değiştirme, yoğun, yüksek seslere tepki vermeme gibi durumlar çocuğun normal işitmiyor olabileceğine ilişkin önemli belirtilerdendir. Her hastalıkta olduğu gibi çocuklarda gelişen işitme kaybında da erken teşhis çok önemli rol oynamaktadır. Az önce saydığımız şikayetler varsa uzman bir kulak burun boğaz uzmanına başvurması gerekmektedir.”

