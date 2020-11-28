Optisyen-Gözlükçüler Odası Bilecik İl Temsilcisi Tuğçe Kılıç oldu

Optisyen-Gözlükçüler Odası Bilecik İl Temsilciliği faaliyete girerken, temsilciğine ise Tuğçe Kılıç atandı.

5. Bölge Bursa Optisyen-Gözlükçüler Odasına bağlı Bilecik İl Temsilciliği kuruldu. 5. Bölge Bursa Optisyen-Gözlükçüler Odası Başkanı Ergün Karabacak ve Genel Sekreter Murat Turan tarafından imzalanan temsilcilik yetki belgesi Tuğçe Kılıç tebliği edildi.

Bilecik’te meslektaşlarının sesi olacağını belirten Tuğçe Kılıç, "Beni bu göreve layık gören başta meslek arkadaşlarımız olmak üzere 5. Bölge Bursa Optisyen-Gözlükçüler Odası Başkanı Ergün Karabacak ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ederim" dedi.

