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Optisyen ve gözlükçüler çalışma saatlerini kısıtladı

MERSİN HABERLERİ  | 24.03.2020 15:26 | Son Güncelleme

Mersin Optisyen Gözlükçüler Odası ve Memleketçi Sanayici ve İşadamları Derneği (MİSİAD) Şube Başkanı Serkan Yakan, sağlık sunum hizmeti veren optisyen ve gözlükçü müesseselerinin hafta sonu cumartesi ve pazar günleri kapalı, hafta içi ise 11.00-16.00 saatleri arası açık olacak şekilde hizmet vereceklerini söyledi.Dünya Sağlık Örgütü tarafından, pandemi ilan edilen korona virüs salgını ile mücadelede, optisyen ve gözlükçülerin alacağı önlemlerin de önem arz ettiğini ifade eden Yakan, "İnsan üstü özveriyle, kendi sağlıklarını hiçe sayarak görevlerini yapan sağlık çalışanlarımıza, ülkemiz hangi koşulda ne yaşarsa yaşasın görevleri başında bizlere hizmet veren güvenlik güçlerimize ve en önemlisi ülkemiz vatandaşlarını korumak adına her türlü fedakarlığı yapan başta Sağlık Bakanımız olmak üzere, tüm devlet büyüklerimize teşekkür ederiz.

Optisyen ve gözlükçüler çalışma saatlerini kısıtladı

Mersin Optisyen Gözlükçüler Odası ve Memleketçi Sanayici ve İşadamları Derneği (MİSİAD) Şube Başkanı Serkan Yakan, sağlık sunum hizmeti veren optisyen ve gözlükçü müesseselerinin hafta sonu cumartesi ve pazar günleri kapalı, hafta içi ise 11.00-16.00 saatleri arası açık olacak şekilde hizmet vereceklerini söyledi.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından, pandemi ilan edilen korona virüs salgını ile mücadelede, optisyen ve gözlükçülerin alacağı önlemlerin de önem arz ettiğini ifade eden Yakan, "İnsan üstü özveriyle, kendi sağlıklarını hiçe sayarak görevlerini yapan sağlık çalışanlarımıza, ülkemiz hangi koşulda ne yaşarsa yaşasın görevleri başında bizlere hizmet veren güvenlik güçlerimize ve en önemlisi ülkemiz vatandaşlarını korumak adına her türlü fedakarlığı yapan başta Sağlık Bakanımız olmak üzere, tüm devlet büyüklerimize teşekkür ederiz. Kamu görevi yapan ve sağlık sunum hizmeti veren biz optisyen ve gözlükçüler, devletimizin çağrısına kulak vermiş, halk sağlığını ön planda tutmak, virüs yayılımının etkisini azaltmak, aynı zamanda da hijyenik ortamda hizmet etmek adına, Mersin ve bağlı ilçelerdeki tüm optik müesseselerimize çalışma saati uygulaması getirmiştir. Bu bağlamda sağlık sunum hizmeti veren optisyen, gözlükçü müesseseleri hafta sonu cumartesi, pazar günleri kapalı, hafta içi ise 11.00-16.00 saatleri arası açık olacak şekilde hizmet vereceklerdir" dedi.
Tüm vatandaşların, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmelere, hijyen kurallarına, ortam koşullarına, diğer insanlarla yakınlaşma ile ilgili ve benzeri tüm bilgilendirmelere uymaları çağrısında bulunan Yakan, "Yaşanan bu küresel salgının bir an evvel sonlanması ve ülkemiz insanlarının en az sıkıntıyla bu felaketten çıkması, en büyük temennimizdir" ifadelerini kullandı.

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