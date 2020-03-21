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Oraca’da Korana virüsle mücadele için dezenfekte çalışmalarına devam ediyor

MUĞLA HABERLERİ  | 21.03.2020 17:26 | Son Güncelleme

Ortaca Belediyesi, Korana virüs ile mücadele kapsamında başta belediye hizmet binaları olmak üzere kamuya açık alanların dezenfekte çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.Çin’de ortaya çıkan ve ülkemizde de görünen Korana virüsle mücadele kapsamında, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir’in talimatı ile ilçe genelinde dezenfekte çalışmaları ekipler tarafından yapılıyor.Belediye hizmet binalarının tamamı, kamu kurumları, bankalar, parklar, oyun grupları, spor aletleri, belediye işletmeleri, araçlar, çöp konteynerleri ve umuma açık alanlar belediye ekiplerince dezenfekte ediliyor.Ekipleri ilaçlama çalışmaları yaparken, vatandaşlara Korana virüs ile mücadele için el broşürleri dağıtarak bilgilendirmede bulunuyor.Dezenfekte çalışmalarının Korana virüs ile mücadelede çok önemli olduğunu dile getiren Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir ; “Korana virüs tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde baş göstermeye başladı.

Ortaca Belediyesi, Korana virüs ile mücadele kapsamında başta belediye hizmet binaları olmak üzere kamuya açık alanların dezenfekte çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Çin’de ortaya çıkan ve ülkemizde de görünen Korana virüsle mücadele kapsamında, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir’in talimatı ile ilçe genelinde dezenfekte çalışmaları ekipler tarafından yapılıyor.
Belediye hizmet binalarının tamamı, kamu kurumları, bankalar, parklar, oyun grupları, spor aletleri, belediye işletmeleri, araçlar, çöp konteynerleri ve umuma açık alanlar belediye ekiplerince dezenfekte ediliyor.
Ekipleri ilaçlama çalışmaları yaparken, vatandaşlara Korana virüs ile mücadele için el broşürleri dağıtarak bilgilendirmede bulunuyor.
Dezenfekte çalışmalarının Korana virüs ile mücadelede çok önemli olduğunu dile getiren Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir ; “Korana virüs tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde baş göstermeye başladı. Vakaların başlaması ile ülkemizde bir dizi önlemler alınmaya başladı. Bizlerde umuma açık alanları dezenfekte ederek , virüsle mücadeleye devam ediyoruz. Virüsle etkin mücadele için hijyen çok önemli. Bu konuda da belediye olarak elimizden gelen çabayı ve gayreti sarf ediyoruz. Bu virüslerin canlıdan canlıya bulaşmaması için bizim gerekli tedbirleri almamız lazım. Biz de ilçemizin sağlığı ve huzuru için tedbirlerimizi bir üst seviyeye çıkardık. Öncelikle Belediye hizmet binamızda, belediyemize bağlı birimlerimizde, halkımızın yoğun olarak kullandığı alanlarda temizlik ve dezenfekte çalışmalarını arttırdık. Belediye ekiplerimiz düzenli olarak virüs dezenfekte çalışmalarına devam edecek. Halkımızın sağlığı bizim için her şeyden önce gelir. Umudumuz, temennimiz ülkemizde can kayıplarının artmamasıdır. Vaka sayısının artmaması için, tüm vatandaşlarımızın kurallara uymalarını, evlerinden çıkmamalarını ve bakanlıklarımızın yayınladığı uyarıları takip etmelerini önemle rica ediyoruz” dedi.

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