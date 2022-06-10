Oral-B temiz Marmara Denizi için harekete geçti

İSTANBUL (AA) – 8 Haziran Dünya Okyanus Günü kapsamında Oral- B, Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) ve Watsons tarafından Marmara Denizi’ndeki kirliliğin azaltılmasına katkıda bulunmak için deniz temizliği etkinliği yapıldı.

Oral-B, ÇEVKO Vakfı ve Watsons iş birliği ile Çevre Haftası ve 8 Haziran Dünya Okyanus Günü kapsamında 20’den fazla dalgıçtan oluşan ekip İstanbul Ortaköy sahili açıklarında Marmara Denizi’ne dalarak plastik atık temizliği yaptı.

Çıkarılan plastik atıklar Beşiktaş Belediyesi tarafından geri dönüşüm için teslim alındı.

Gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında tüketiciler, Watsons Türkiye mağazalarından, Watsons.com.tr’den ve Watsons Mobil Uygulaması’ndan Oral-B Pure Active veya bamboo diş fırçası satın alan tüketiciler bu temizlik çalışmasına katkıda bulunuyor.

Etkinlikte konuşan P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Kurumsal İletişim Başkanı Ayça Turgay, P&G olarak yaşanan toplumsal ve çevresel sorunlara şirketlerin kayıtsız kalamayacağına inandıklarını belirterek, "Biz de kurumsal vatandaş olma sorumluluğuyla hem topluma hem çevreye olumlu katkı sunmaya çalışıyoruz. Geçen yıldan beri gerçekleştirdiğimiz 42 iyilik hareketiyle üzerimize düşeni yapmak istiyoruz.

Aynı zamanda kendimize cesur sürdürülebilirlik hedefleri de koyuyoruz. Örneğin, globalde 2040’a kadar karbon nötr olma sözü verdik. 2030’a kadar tüm ürünlerimizi yüzde 100 geri dönüştürülebilir veya geri dönüştürülmüş malzemeden üretme hedefi koyduk. Yine fabrikalarımızda 2030’a kadar yüzde 100 geri dönüştürülebilir enerjiyle üretime devam edeceğiz." dedi.

- "3 yılda Gebze fabrikamızda 960 ton plastiği yeniden kullanıma kazandırdık"

Marmara Denizi’nin en büyük problemlerinden birinin plastik atıklar olduğuna dikkati çeken Turgay, şunları kaydetti:

"Plastik atıklarımızı yani ürünlerimizde plastik kullanımını azaltmaya, tekrar geri dönüştürmeye çok özen gösteriyoruz ve olumlu bir ivme kaydettik. Geçen 3 yılda Gebze fabrikamızda 960 ton plastiği yeniden kullanıma kazandırdık. Jilet Venüs ürünlerimizde plastik ürün kabını kartona dönüştürdük ve her gün kullanılan diş fırçası gibi plastik olan bir ürünü de yüzde 100 doğal olan bambu materyalinden üretmeye başladık.

Watsons mağazalarından bambu ürünümüzü satın alan tüketicilerimiz bu anlamlı deniz temizliği projesine katkıda bulunuyorlar. Bu anlamda bu projenin bizim için ayrı bir yeri var. Bugün gerçekleştirdiğimiz 'Temiz Marmara' projesiyle denizlerdeki plastik atıklara dikkati çekmeyi ve çöplerin denize atılmaması gerektiğinin altını çizmeyi amaçlıyoruz.

Bir farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. 20 dalgıcımız Marmara Denizi'nin dibinden plastik atıkları toplayacak. Bu toplanan atıklar Beşiktaş Belediyesi tarafından geri dönüştürülecek."

ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer, denizlerin ve okyanusların kirlendiğini, bu kirliliğin en önemli sebeplerinden birinin plastik atıklar olduğunu ve bu konuda aksiyon alınması gerektiğini vurguladı.

Plastik ürün çıktısı olan şirketlerin sorumluluk içerisinde hareket etmeye başladığını aktaran İmer, "Denizlerimizin kirlenmesinde bu konudaki farkındalık ve tüketici bilinci en önde yer alıyor. Dolayısıyla artık dünyamızı artan nüfus, azalan kaynaklar ve iklim krizi nedeniyle daha incinebilir olarak görüyoruz.

Gelecek kuşaklara bugünleri bırakıp bırakamayacağımızın endişesi içerisindeyiz. Bu tip etkinlikler farkındalık yaratmak çok önemli. Oral-B ve Watsons’a ÇEVKO Vakfı olarak teşekkür ediyorum. Bu proje ülkemizde ve dünyada bilinç kazandırmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Watsons Türkiye Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Birim Müdürü Beste Çokgüler, Dünya Okyanus Günü kapsamında denizlerin ve okyanusların temizliğine dikkati çekmek için bu projeyi başlattıklarını belirterek, "Perakende kozmetik sektörünü yeşillendirmek için Watsons Türkiye olarak hem kendi markalarımızı hem de tedarikçi markalarımızı bir araya getirip devamlılığı olan sürdürülebilirlik projeleri yapıyoruz.

Hem çevresel sürdürülebilirlik hem toplumsal sürdürülebilirlik, hem globalde hem de Türkiye'de de çok önem verdiğimiz bir konu. Sadece markaların bilinçlenmesi, bu projeleri yapması, hayata geçirilmesi önemli değil, bunun yanında müşterilerin bilinçlenmesi ve daha sürdürülebilir ürünler tercih edilmesi, daha sürdürülebilir hayat tarzını benimsemesi de bizler için çok önemli." şeklinde konuştu.

Etkinlikte dalış yapan Milli sporucu Bilge Çingigiray ise toplumun en küçük birimi olan bireylerden başlayıp tüm topluma çevre bilincinin yayılması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Marmara Denizi'nden başlayarak biz Türkiye'deki denizlerimizi ve tüm dünya denizlerini koruma altına almak zorundayız. Çünkü insanın yaşam döngüsü okyanusların desteğiyle mümkün. Bugün özellikle iklim değişikliği ve bunun etkilerini birebir gözlemledik.

Biz dalgıçlar bu konuda en duyarlı grubuz çünkü sürekli su altına girerek yıllar içerisinde oluşan değişimleri gözlemleyebiliyoruz Bunun için de hepimize çok büyük görev düşüyor. Özellikle plastik kullanımını ve denizlere, çevreye plastik atımını durdurmamız gerekiyor."

