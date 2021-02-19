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Oral: "Can dostlarımız için de görev başındayız"

19.02.2021 12:35 | Son Güncelleme:
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Altınova Belediyesi ekipleri, soğuk havalarda sokak hayvanlarının aç kalmaması için düzenli olarak yemleme faaliyetlerini sürdürüyor.İlçe merkezi, tersane bölgesi ve YAKAB (Yalova İli Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği) alanında oluşturulan noktalarda sokak hayvanlarının beslendiğini ifade eden YAKAB ve Altınova Belediye Başkanı Dr.

Altınova Belediyesi ekipleri, soğuk havalarda sokak hayvanlarının aç kalmaması için düzenli olarak yemleme faaliyetlerini sürdürüyor.
İlçe merkezi, tersane bölgesi ve YAKAB (Yalova İli Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği) alanında oluşturulan noktalarda sokak hayvanlarının beslendiğini ifade eden YAKAB ve Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Salgın süreci ile karlı ve soğuk günlerde can dostlarımız için görev başındayız” dedi.
Soğuk havalarda sokak hayvanlarını da unutmadıklarını ifade eden Başkan Oral, “Can dostlarımız için oluşturduğumuz çeşitli noktalarda mama ve su sağlıyoruz. Ekiplerimiz sokaktaki hayvanların aç kalmaması için düzenli olarak yemleme çalışması gerçekleştiriyor. Vatandaşlarımızın da sokak hayvanları için uygun yerlere yiyecek ve içecek bırakmalarını rica ediyorum. Bu zor hava şartlarında dostlarımızı yalnız bırakmayalım” diye konuştu.

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