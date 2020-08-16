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Oral: Deprem gerçeğiyle yaşıyoruz

YALOVA HABERLERİ  | 16.08.2020 12:47 | Son Güncelleme

17 Ağustos Marmara depreminden dersler çıkartılması gerektiğini söyleyen Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr.

Oral: Deprem gerçeğiyle yaşıyoruz

17 Ağustos Marmara depreminden dersler çıkartılması gerektiğini söyleyen Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Göreve geldiğimiz günden itibaren Altınova’da bu konuda kesinlikle taviz vermiyoruz” dedi.
17 Ağustos 1999 Marmara depreminde birçok vatandaşımızın hayatını kaybettiğini hatırlatan Başkan Oral, “Binlerce insanımız bu depremde yaralandı, yüzbinlerce bina yıkıldı. Depremin ülke gerçeği olduğu hayatımızın her anında hatırlanmalı” dedi.

“Dersler çıkardık”
Ülkemizin birinci derece deprem kuşağında olduğu gerçeğinin yaşamımıza yansıması gerektiğini ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Ülkemizi büyük üzüntüye boğan bu deprem, bizlere bir ders olmuş ve çok şey öğretmiştir. 17 Ağustos Marmara Depremi ile depremin ne olduğunu ve neler yapabileceğini gördük. Deprem kuşağında yaşadığımızı, deprem konusunda yeterince bilinçli ve bilgili olmadığımızı, insanları öldürenin deprem değil; sağlıksız yapılan binalar olduğunu, binaların yapımında depremin mutlaka göz önünde bulundurulması gerektiğini öğrendik. Doğal afetlerde koordinasyonun, kurtarma çalışmalarının ve kurtarma timlerinin ne derece önemli olduğunu, afet öncesinde alınan önlemlerin hayat kurtardığını ve kötü sonuçları azalttığını öğrendik” dedi.

“Bilinçlendirme çalışmaları"
Başkan Oral yaptığı açıklamada, “Öğrendiklerimiz; bize yaptığımız ve yapacağımız çalışmalarda ışık tutmalıydı. Nitekim öyle de oldu. Halkımızı deprem konusunda bilinçlendirmek için çalışmalar yapıyoruz. Depremden sonra inşa ettiğimiz Kültür Merkezimizi olası afetlerde kullanılabilir özelliklerde inşa edildi. İlçemizde yeni yapılan tüm inşaatlarda deprem standartları uygulamaya konuldu. Bunun yanında halkımız özellikle çocuklarımızı bilinçlendirmek için çalışmalar yapıyoruz. Böylesi afetlerin bir daha yaşanmamasını Cenab-ı Allah’tan diler, 17 Ağustos Marmara Depremi şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anar, yakınlarına sabır diler, hepinize saygı ve sevgilerimi sunarım” diye konuştu.

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