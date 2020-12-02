YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yalova
  4. Oral: “Engelliler bizim bir parçamızdır”

Oral: “Engelliler bizim bir parçamızdır”

YALOVA HABERLERİ  | 02.12.2020 14:31 | Son Güncelleme

Altınova Belediye Başkanı Dr.

Oral: “Engelliler bizim bir parçamızdır”

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle yayımladığı mesajda, “Engelliler bizim bir parçamızdır. Unutmayalım ki her birimiz birer engelli adayıyız” dedi.
Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayasıyla yayımladığı mesajda, engellilik konusunun yalnızca engelli vatandaşları ve ailelerini değil, sosyal boyutlarıyla toplumun bütün kesimlerini yakından ilgilendiren konuların başında geldiğine dikkat çekti. Engellilerin insan hak ve onuruna yakışır bir şekilde, toplumsal hayata katılımlarının sağlanmasında herkese önemli sorumluluklar düştüğünü ifade eden Başkan Oral, “Toplum olarak, hayatlarını onurlu bir şekilde sürdürmek için ekonomik ve sosyal hayatın içerisine girmeye çalışan engellileri her fırsatta kucaklayarak eşit ve değerli vatandaşlar olduklarını göstermeliyiz” dedi.
Oral, “İnsanların engelli olmaları, çeşitli faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan bir sonuç olmakla birlikte, engelli kardeşlerimizin normal bir hayat sürmeleri ancak toplumsal hassasiyetin oluşturulmasıyla mümkündür. Onların hayattan zevk almaları, geleceğe güvenle bakabilmeleri ve üreten fertler olarak kendi kendilerine yeter duruma gelmeleri için kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve bütün vatandaşlarımız işbirliği içinde olmalıdır" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
Şehrin ortasında dehşet saçtı! Aracın önünü kesip pompalı tüfekle kurşun yağdırdıŞehrin ortasında dehşet saçtı! Aracın önünü kesip pompalı tüfekle kurşun yağdırdı

Yalova Namaz Vakitleri 2 Aralık Çarşamba

İmsak
06:31
Sabah
08:01
Öğle
12:57
İkindi
15:22
Akşam
17:43
Yatsı
19:08

Yalova Nöbetçi Eczaneler 2 Aralık Çarşamba

Deniz Eczanesi
Merkez
İrem Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Altinova
Yeni Eczanesi
Armutlu
Tunç Eczanesi
Cinarcik
Çakıl Eczanesi
Ciftlikkoy
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.