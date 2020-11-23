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Oral: "Helenapolis kazıları çok önemli"

YALOVA HABERLERİ  | 23.11.2020 11:21 | Son Güncelleme

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr.

Oral: "Helenapolis kazıları çok önemli"

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Helenopolis Antik Kenti kazı çalışmalarının başlayacak olmasının ülkemiz ve Yalova açısından büyük öneme sahip olduğunu söyledi.
AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol’un girişimleriyle Altınova İlçesinin Hersek Mahallesindeki, Hersek Lagünü ve Sahili ile doğal ormanlık alanda, Hersekzade Ahmet Paşa Külliyesi’nin bulunduğu bölgede çoğunluğu yer altında bulunan Helenopolis Antik Kenti kazı çalışmalarıyla ülkemize ve Yalova turizmine kazandırılacak. Helenopolis Antik Kenti kazı çalışmalarının başlayacak olmasının ülkemiz ve Yalova açısından büyük öneme sahip olduğunu dile getiren Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Helenapolis Antik Kenti’nin gün yüzüne çıkmasına katkı sağlayacak olan Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a, Bakan Yardımcımız Sayın Dr. Serdar Çam’a ve AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol’a ilçemiz adına teşekkür ederim” dedi.

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