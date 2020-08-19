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Oral: "Hicreti anlamak gerekir"

YALOVA HABERLERİ  | 19.08.2020 16:12 | Son Güncelleme

Altınova Belediye Başkanı Dr.

Oral: "Hicreti anlamak gerekir"

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, İslam âleminin 1442 hicrî yılbaşını kutladı.
Muharrem ayının birinci gününün hicri yılbaşı olarak kutlandığını ifade eden Oral, "Hicret, sadece bir göç değildir. Hicret, karanlık bir çağdan aydınlık bir çağa geçilen bir dönem olmuştur. Böylesine güzel bir aya girmenin sevinci ve mutluluğu ile hemşerilerimizin ve İslam âleminin hicrî yılbaşını tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dilerim" diye konuştu.
Oral, "Peygamber Efendimizin eshâbı ile birlikte Medine’ye göç ettiği yılın 1 Muharremi, Hazreti Ömer döneminde Müslümanlar için hicrî takvim yılının başlangıcı olarak kabul edildi. Allah’ın ayı olarak bilinen Muharrem ayı, ilahî bereket ve feyzin, Rabbanî ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır” diye konuştu.

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