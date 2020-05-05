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Oral: Rehavete kapılmayalım

YALOVA HABERLERİ  | 05.05.2020 15:23 | Son Güncelleme

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr.

Oral: Rehavete kapılmayalım

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, COVID-19 tehlikesinin devam ettiğini belirterek, “Normalleşme süreci, salgınla mücadelemizi aksatmamalıdır” dedi.
Koronovirüs salgınına karşı mücadelenin devam ettiğini, normalleşme takviminin başlamasıyla insanların rehavete kapılmaması gerektiğini ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Tehlike geçmiş değil, kurallara uymaya devam edeceğiz” diye konuştu.
’Mayıs ayı normalleşme planını çerçevesinde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı gençlere bir günlük sokağa çıkma izninin verildiğini hatırlatan Başkan Oral, “0-14 yaş grubu 13 Mayıs Çarşamba günü 11.00-15.00 saatleri arasında, 15-20 yaş grubu ise 15 Mayıs Cuma günü, yine aynı saatlerde dışarı çıkarak hava alıp, dinlenebilecek. 65 yaş üstü büyüklerimiz ise 10 Mayıs Pazar günü 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni olacak. Bu izinlerde büyüklerimiz ile genç kardeşlerimiz sosyal mesafe ve temas kurallarına kesinlikle uyarak maske takmaları gerekiyor” dedi.
Normalleşme takvimi işlemesinin eskiye dönüş anlamına gelmediğini ifade eden Dr. Metin Oral, “Virüsle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Tüm alanlarda vazgeçilmez olan: sosyal mesafenin korunması, temas, izolasyon, hijyen ve belirlenen 14 kuralın harfiyen uygulanması olacak. Mümkün olduğunca evlerimizden çıkmamaya çalışacağız” diye konuştu.

Oral: Rehavete kapılmayalım

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