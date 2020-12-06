YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yalova
  4. Oral: "Salgınla mücadelede herkes üzerine düşeni yapmalı"

Oral: "Salgınla mücadelede herkes üzerine düşeni yapmalı"

YALOVA HABERLERİ  | 06.12.2020 14:52 | Son Güncelleme

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr.

Oral: "Salgınla mücadelede herkes üzerine düşeni yapmalı"

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Covid-19 kuralları konusunda vatandaşları uyararak toplumun tüm bireylerinin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini istedi.
Yeni kısıtlamaların gelecek günler için zorunlu hale geldiğini ifade eden Başkan Oral, “Yeni kısıtlamalara hepimizin harfiyen uyması gerekir. Temizlik, maske ve mesafe konusunda hassas olmalıyız. Evlerimizde de tedbiri elden bırakmamamız lazım. Özellikle taziye ve ev ziyaretleri konusunda dikkatli olmalıyız. Telefonla taziye geleneği oluşturalım. Taziyeler, cenazeler, ziyaretler bizim vaka sayımızı artırıyor. Evlerde oluşan yoğunlaşmalar ve tedbirsizlikler de vaka artışlarına sebep olmaktadır. Ayrıca vatandaşlarımızın gerekmedikçe evden çıkmamalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarının büyük özveriyle canla başla görevlerini yerine getirdiğini söyleyen Oral, “Hastanelerde, sahada hayatın her alanında sağlık çalışanlarımız yoğun ve yorgun bir mücadele veriyor. Kendinden, ailesinden geçmiş bizler için canını dişine takıp çalışan sağlık çalışanlarımıza yardımcı olmalıyız. Hastalanmayarak onların yükünü azaltmamız gerekiyor. Bizler, kurallara uyarak, yükümlülüklerimizi yerine getirerek virüsü yeneriz. Sevdiklerimizi kaybediyoruz. Sevdiklerimizden uzak kalıyor, görüşemiyoruz. Çocuklarımız okullarından uzak kalıyor. Esnafımız, üreticilerimiz, sanayicimiz olumsuz etkileniyor. Bu zor süreci hep birlikte yaşıyoruz. Ancak bu zor günleri de el ele vererek birlikte atlatacağız. Sabırla, kararlılıkta, kurallara uyarak virüse karşı mücadele edip eski günlerimize kavuşacağız” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
Genç öğretmenin sır ölümüGenç öğretmenin sır ölümü

Yalova Namaz Vakitleri 6 Aralık Pazar

İmsak
06:35
Sabah
08:05
Öğle
12:59
İkindi
15:21
Akşam
17:43
Yatsı
19:08

Yalova Nöbetçi Eczaneler 6 Aralık Pazar

Irmak Eczanesi
Merkez
Mervem Eczanesi
Merkez
Büşra Eczanesi
Altinova
Yeni Eczanesi
Armutlu
Eylül Eczanesi
Cinarcik
Hastane Eczanesi
Ciftlikkoy
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.