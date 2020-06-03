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Oral’dan kepenk açan esnafa ziyaret

YALOVA HABERLERİ  | 03.06.2020 09:26 | Son Güncelleme

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr.

Oral’dan kepenk açan esnafa ziyaret

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, COVID-19 salgını nedeniyle faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulan ve yeni normalleşme sürecinde yeniden hizmete giren esnafı ziyaret etti.
Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, beraberinde Yalova Altınova İl Genel Meclis Üyesi Ali Çorbacı ve Altınova Belediye Meclis üyesi Hasan Karabacak ile birlikte 1 Haziran Pazartesi itibariyle başlayan yeni normalleşme süreci kapsamında kepenk açan esnafa hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Talepleri dinleyen Başkan Oral, yeni dönemde de belediye olarak esnafın yanında olduklarının mesajını verdi.
Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Yalova Altınova İl Genel Meclis Üyesi Ali Çorbacı ve Altınova Belediye Meclis üyesi Hasan Karabacak, yeni normalleşme süreci kapsamında kepenk açan esnafı ziyaret etti. Kahvehanede sosyal mesafe kurallarına uyarak vatandaşlarla sohbet eden Başkan Oral, yeni süreçte hayatın normal akışına dönebilmesi için hem devlet hem millet olarak büyük özverilerle mücadele edildiğini ifade etti.
Ziyaretlerde aylar sonra kepenk açan esnafın talep ve beklentilerini dinleyen Başkan Oral, sokağa çıkma kısıtlamalarının belirli yaş grupları dışında sona erdirilmesi ile birlikte ticari hayatın da yavaş yavaş normale döneceğini belirtti. Başkan Oral, “Esnafımız, yeni dönemde belirlenen sağlık kurallarına ve mesafe şartlarına uyarak işlerinin başında olacaktır. Biz de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Belediye olarak; COVİD-19 salgınıyla mücadele kapsamında ilçede kapalı bulunan bayan kuaförü, erkek berberi ve kahvehanelerden oluşan 79 esnafa 500’er liradan toplam 39 bin 500 lira maddi destekte bulunduk. Ayrıca vatandaşlara 2 bin 500 adet yerli domates ve biber fidesi dağıttık. Yeni dönemde de esnafımızın güçlenmesi için belediye olarak gereken desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.
Salgın süreci boyunca başarıyla sürdürülen mücadele çalışmalarının olumlu sonuçlarının görülmeye başladığının altını çizen Başkan Oral, salgına karşı gevşeme lüksünün olmadığının altını çizerek normalleşme sürecinde de tedbirlerin sıkı şekilde uygulanmaya devam etmesinin önemine değindi.

Oral’dan kepenk açan esnafa ziyaret

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Cinarcik
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