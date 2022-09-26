Orchestra Theatre ilk kez "Lora" ile tiyatroseverlerle buluşacak

İSTANBUL (AA) - Sinema dünyasında adını duyuran Orchestra Content, yeni sinema filmlerinin yanı sıra tiyatro alanına da girerek kendi özgün içeriklerini üreten Orchestra Theatre'ı hayata geçirdi.

Yurt içi ve yurt dışı festivallerde de sahnelenecek özgün yapımları seyirciyle buluşturmayı hedefleyen Orchestra Theatre, ilk prodüksiyonu Mithat Ozan Küren'in yazıp yönettiği "Lora"nın prömiyerini 21 Ekim'de Kanyon AVM’de bulunan Hann Sahne'de gerçekleştirecek.

Çağdaş Ekin Şişman ve Mehmet Okuroğlu'nun rol aldığı oyun, sıradan dertlerle uğraşan Lora'nın işten eve dönüşü ve sabah işe gitmeme kararı arasında geçen sürede yaşadıklarını anlatıyor.



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