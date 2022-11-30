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Ördeğiyle gezen adam: Sokakta, parkta bir an olsun sahibinin peşini bırakmıyor

30.11.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde sahibine alışan ördek, sokak park demeden her yere sahibinin peşinden gidiyor.

Dışarı çıkmayınca sinirlenen Duman ördek, sahibine yaklaşan olunca ise huysuzluğunu gizleyemiyor.

Süleymanpaşa’da daha yavruyken torunu tarafından hediye edilen ördek, bir süre sonra sahibi Yakup Ayten’e alıştı. ‘Duman’ ismini verdiği ördeğe gözü gibi bakan Ayten, bir süre sonra ördeğin kendisini yalnız bırakmadığını fark etti. Büyüdükçe sahibinin peşine düşmeye başlayan Duman, artık her yere sahibiyle gidiyor. Sokakta görenlerin yoğun ilgisiyle karşı karşıya kalan ördek, bir an olsun sahibi Yakup Ayten’i yalnız bırakmıyor.

SAHİBİNE YAKLAŞTIRMIYOR

Evde kalınca ördeğin rahat durmadığını söyleyen Yakup Ayten, ördeğin her yerde kendisinin peşinde olduğunu, o yüzden sokağa çıktığında veya köye gittiğinde ördeği her zaman yanına almaya çalıştığını ifade etti. Duman ördek, aynı zamanda sahibine başkalarının yaklaşmasından hoşlanmıyor, yaklaşan olunca ise huysuzluğunu belli etmeye çalışıyor.

HER GÜN TURLUYORLAR

Ördeğini bir süre dışarıda gezdiren Yakup Ayten, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yavruyken bunu çocuk alıyor, toruna. Bir hafta, on gün bakıyorlar evde, ondan sonra bakamayınca bana getiriyorlar. Ensesinden tutmuş, ’Dede’ dedi, ’Sana bir hediyem var’. Getirdi, onunla başladık, bir haftalıktan bu yana 5 ay oldu. Devamlı beraberiz, kendi elimle besliyorum. Elimden yedirdim, elimde büyüdü. Onun için şu anda beraber istediğimiz yere gideriz. Sürekli her gün bir tur yaparız, tur yapmadığımız takdirde zaten kesinlikle rahat durmaz, bağırır, kolu komşuyu rahatsız eder. Şu ana kadar komşulardan da bir şikayet yok” dedi.

ÇIKMAYINCA SİNİRLENİYOR

Ayten, açıklamasının devamında, vatandaşların bu durum karşısında hayretler içerisinde kaldığını ifade ederek, “Şaşırıyorlar, şaşırma zaten çok fazla. Şu bir gerçek, her çeşit hayvanla karşılaşan var ama ördekle ilk defa karşılaştıkları için bu da bir ilktir. Benim için bir gururdur hayvan sevgisi. İlk zamanlarda evin yanında, evin çevresinde adım adım ilerleye ilerleye ve şu anda alıştı, artık istediğim yere kadar giderim. Hiç sıkıntısız köye gittim, soğan tarlasına gittim, su yalaklarına gittim, yüzdü. Burada da zaten evde su havuzu var, normal şekilde günde 3 defa banyosunu yapar. Biliyorsunuz ördek suyu sever, ama ben temiz baktığım için balçığa salmadım, salmam. Günün 2 saatini ben ona ayırıyorum; sabah, öğlen, akşam olmak şartıyla günün 2 saati devamlı onlayım” diye konuştu.

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