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Ordu 41 tur operatörünü ağırladı

ORDU HABERLERİ  | 10.10.2020 20:34 | Son Güncelleme

Ünye Ticaret ve Sanayi Odasının hayata geçirdiği Ünye-Ordu FAM TRIP Projesi kapsamında 5-10 Ekim tarihleri arasında Ordu’ya 41 tur operatörü geldi.Ordu’nun tarihi ve doğal güzelliklerinin dünyaya açılması için uygulamaya konulan Ünye-Ordu FAM TRIP Projesi kapsamında bölgeye gelen 41 yerli ve yabancı tur operatörü 5 gün boyunca Ordu’nun çeşitli yerlerini gezerek gelecek olan turistlerin güzergahlarını belirlemeye çalıştılar.Başta Ünye olmak üzere Ordu’nun Fatsa, Perşembe, Aybastı, Akkuş ilçelerinde gezdikleri her yere hayran kalan ekip bol bol oksijen depolarken hafızalarından silinmesin diye de fotoğraf ve video çekimleri yaptılar.Ünye Ticaret ve Sanayi Odasının önderliğinde, Ordu Valiliği, Ünye Kaymakamlığı ve DOKA iş birliği ile yapılan bu organizasyonlarda 5 gün boyunca 41 tur operatörlerinin CEO’ları program sonunda “Karadeniz’e ve Ordu’ya hayran kaldık” dediler.Beş günün sonunda Ünye’de gala yapan ekip değerlendirmelerde bulundular.Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Akar, “Bölgemiz turizm için çok güzel bir yer ancak reklamını yapamadığımız için, bu güzellikleri sizlere aktaramadığımızdan dolayı böyle bir proje ile önce sizlerin kalbini kazanalım, önce sizlere bu güzellikleri tattıralım istedik ve galiba bunun ilk ayağını oluşturmaya başladık.

Ünye Ticaret ve Sanayi Odasının hayata geçirdiği Ünye-Ordu FAM TRIP Projesi kapsamında 5-10 Ekim tarihleri arasında Ordu’ya 41 tur operatörü geldi.
Ordu’nun tarihi ve doğal güzelliklerinin dünyaya açılması için uygulamaya konulan Ünye-Ordu FAM TRIP Projesi kapsamında bölgeye gelen 41 yerli ve yabancı tur operatörü 5 gün boyunca Ordu’nun çeşitli yerlerini gezerek gelecek olan turistlerin güzergahlarını belirlemeye çalıştılar.
Başta Ünye olmak üzere Ordu’nun Fatsa, Perşembe, Aybastı, Akkuş ilçelerinde gezdikleri her yere hayran kalan ekip bol bol oksijen depolarken hafızalarından silinmesin diye de fotoğraf ve video çekimleri yaptılar.
Ünye Ticaret ve Sanayi Odasının önderliğinde, Ordu Valiliği, Ünye Kaymakamlığı ve DOKA iş birliği ile yapılan bu organizasyonlarda 5 gün boyunca 41 tur operatörlerinin CEO’ları program sonunda “Karadeniz’e ve Ordu’ya hayran kaldık” dediler.
Beş günün sonunda Ünye’de gala yapan ekip değerlendirmelerde bulundular.
Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Akar, “Bölgemiz turizm için çok güzel bir yer ancak reklamını yapamadığımız için, bu güzellikleri sizlere aktaramadığımızdan dolayı böyle bir proje ile önce sizlerin kalbini kazanalım, önce sizlere bu güzellikleri tattıralım istedik ve galiba bunun ilk ayağını oluşturmaya başladık. Devamı artık sizlerin sayesinde olacak” dedi.

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Akşam
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Ordu Nöbetçi Eczaneler10 Ekim Cumartesi

Bahçelievler Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Türkmenler Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Ufuk Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Arda Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
Altinordu
Merkez Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
Altinordu
Yeniçarşı Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
Altinordu
Meltem Eczanesi (24'E Kadar Nöbetçi)
Fatsa
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