Ordu afetlere hazır

Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve OSKİ’nin muhtemel afetlere karşın teyakkuzda olduğunu söyledi.

Son günlerde ülke genelinde meydana gelen sel ve heyelanların Ordu’da da yaşanabileceğinin altını çizen Genel Sekreter Alp, “Küresel ısınma ile birlikte meydana gelen hava olayları birçok ilimizde sel ve heyelanları beraberinde getirdi. Bu hava olaylarının ilimizde yaşanabileceğini göz ardı etmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tüm ekip arkadaşlarımız ile olası sel ve heyelanların en az zararla atlatılabilmesi için çalışma gerçekleştiriyoruz” dedi.

“Ekipler hazır”

Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, meteoroloji yetkililerinin hava tahminleriyle ilgili verdikleri bilgiyi yakından takip ettiklerini ve ekiplerin hazır şekilde beklediklerini ifade ederek, “Şiddetli yağışların oluşturabileceği su baskını, taşkın, heyelan, trafikte meydana gelebilecek aksaklıklar ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı hazırlıklarımızı yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. OSKİ, itfaiye ve diğer araç ve gereçlerimiz hazır bir şekilde bekletiliyor” dedi.