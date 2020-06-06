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Ordu Basın Müzesi yenileniyor

ORDU HABERLERİ  | 06.06.2020 11:49 | Son Güncelleme

Ordu’da 1929 yılında kendi imal ettiği el yapımı tahta dizgi makinesiyle Güzelordu adında Türkiye’nin ilk köy gazetesini çıkaran Bilal Köyden anısına açılan Açık Hava Basın Müzesinde yenileme çalışması başlatıldı.2014 yılında gazeteci Bilal Köyden anısına oluşturulan alan, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından sergi alanının ön plana çıkarılacağı sosyal bir yaşam alanına kavuşturulacak.

Ordu’da 1929 yılında kendi imal ettiği el yapımı tahta dizgi makinesiyle Güzelordu adında Türkiye’nin ilk köy gazetesini çıkaran Bilal Köyden anısına açılan Açık Hava Basın Müzesinde yenileme çalışması başlatıldı.
2014 yılında gazeteci Bilal Köyden anısına oluşturulan alan, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından sergi alanının ön plana çıkarılacağı sosyal bir yaşam alanına kavuşturulacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, proje kapsamında Bilal Köyden ve vefat eden gazetecilerin kısa özgeçmişleri ile rölyef kabartma resimlerinin yer alacağı alana, ziyaretçilerin oturması için bazalar, etkinliklerin düzenlenebileceği ve gençlerin bir araya geleceği amfi oluşturulacağını söyledi.

Yeni bir sosyal yaşam alanı
Bilal Köyden’in Ordu için önemli bir değer olduğunu söyleyen Başkan Güler, imal ettiği makinesiyle Türkiye’de ilk köy gazetesini çıkaran Bilal Köyden’in, o yıllarda attığı adımlarla bugünlere ışık tuttuğunu belirtti. 2014 yılında dönemin yerel yönetimi ve Gazeteciler Cemiyeti tarafından Bilal Köyden ve vefat eden basın çalışanlarının hatırlanması için açık hava müzesi oluşturulduğunu hatırlatan Güler, şu bilgileri verdi: ”Denize nazır, insan sirkülasyonunun yoğun olduğu bu alanın hak ettiği değeri görmediği düşüncesiyle alanı daha cazip hale getirme noktasında istişareler yaptık. Ordu basınında bugüne kadar görev almış, vefat eden gazetecilerin fotoğrafları ve yayınladıkları gazetelerden örneklerin de sergilendiği alanda, mevcut materyalleri de kullanarak daha sanatsal ve sade bir proje geliştirdik. Hazırladığımız proje kapsamında modern dokunuşlar yaparak, alanı geleceğe taşıyacağız. Mevcut görünümüne ek olarak alana oturma bazaları yerleştirecek ve gençlerin bir araya geleceği amfi alanı oluşturacağız. Bilal Köyden ve vefat eden gazetecilerimizin anılacağı bu alan, vatandaşlarımızın da yoğun olarak ziyaret edeceği cazip bir sosyal yaşam alanına dönüştürülecektir.”

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