Ordu Büyükşehir Belediyesinden Ünye Limanı'na 50 milyon liralık yatırım

Ordu Büyükşehir Belediyesi, ihracat noktasında kolaylık sağlayacak Ünye Limanı'na 50 milyon liralık yatırım yapacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler öncülüğünde Karadeniz'e sınırı olan 6 ülke limanından daha büyük ve tüm Karadeniz kıyısında lider hale gelecek bir liman ortaya çıkarmak amacıyla çalışma başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olan Ünye Limanı'nda yükleme boşaltma işlemleri yapan ve süresi dolan özel firma ile sözleşme yenilenmedi.

Tüm yapılacak işlemleri üstlenen belediyenin iştiraki ORBEL AŞ, limanın kapasitesinin artırılması ve ekipmanların teknolojiye uygun yenilenmesi için çalışma başlattı.

Bu kapsamda limanın rıhtım sayısı 1'den 4’e çıkarılacak.

Halen 6,5 metre derinliğe sahip mevcut yükleme boşaltma rıhtımının yanına 8 metre derinliğe sahip ikinci bir rıhtım inşa ediliyor. Bu çalışmanın tamamlanmasıyla açıkta bekleyen gemi sayısı düşecek.

Daha sonra limanın derinliğinin artırılması ve yüksek tonajlı gemilerin gelebilmesi amacıyla zemin taraması yapılacak. Bu çalışma ile limanın derinliği 10 metreye çıkarılacak.