YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu Büyükşehir’den gölet atağı

Ordu Büyükşehir’den gölet atağı

ORDU HABERLERİ  | 30.09.2020 16:02 | Son Güncelleme

Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp gelecekte muhtemel yaşanabilecek susuzluk sorunlarına karşın şimdiden tedbir aldıklarını söyleyerek, “19 ilçede ırmak sularından oluşturacağımız göletlerle suyu kaynağında tutmuş olacağız” dedi.Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, Çatalpınar ilçesinde OSKİ tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Ordu Büyükşehir’den gölet atağı

Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp gelecekte muhtemel yaşanabilecek susuzluk sorunlarına karşın şimdiden tedbir aldıklarını söyleyerek, “19 ilçede ırmak sularından oluşturacağımız göletlerle suyu kaynağında tutmuş olacağız” dedi.
Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, Çatalpınar ilçesinde OSKİ tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Suyu kaynağında tutmak için 19 ilçede çalışma başlattıklarını söyleyen Genel Sekreter Alp, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatları ile ilçelerimizde hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Yapacağımız çalışma ile ırmak sularını kontrol altına alıp oluşturacağımız göletlerle suyu kaynağında tutmuş olacağız” diye konuştu.
Ordu’da yaşanması muhtemel su sıkıntısını en aza indirmek için ırmaklar üzerinde başlatılan çalışmaların devam ettiğini söyleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp “Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatları ile 19 ilçemizde çalışmalara başladık. Öncelikli hedefimizi ilimizde yaşanması muhtemel kuraklık için önceden tedbirimizi almak. Ancak biz bu çalışmayı yaparken diğer yandan da bir çalışma daha yürütüyoruz. Irmak kenarlarına yeni yaşam alanları kazandırıyoruz. Bu çalışmalarımız hem ilçelerimize ayrı bir değer katacak hem de ilimiz turizmine katkılar sunacak” şeklinde konuştu.

Ordu Büyükşehir’den gölet atağı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Ceren Özdemir'in katili pazartesi günü hakim karşısına çıkacakCeren Özdemir'in katili pazartesi günü hakim karşısına çıkacak
En Çok Okunan Yerel Haberler
"300 fabrika" iddialarına "yerinde" yanıt
"300 fabrika" iddialarına "yerinde" yanıt
Kaymakam Akköz, öğrencilere tablet hediye etti
Kaymakam Akköz, öğrencilere tablet hediye etti
AGÜ Öğrencisine Teknofest 2020’den 1’incilik Ödülü
AGÜ Öğrencisine Teknofest 2020’den 1’incilik Ödülü
Attamah’a taraftardan stoper tepkisi
Attamah’a taraftardan stoper tepkisi
Manisa Çölyak Derneğinin projesine ödül
Manisa Çölyak Derneğinin projesine ödül
Görme kusurları tarih oluyor
Görme kusurları tarih oluyor

Ordu Namaz Vakitleri 30 Eylül Çarşamba

İmsak
04:53
Sabah
06:17
Öğle
12:24
İkindi
15:41
Akşam
18:20
Yatsı
19:39

Ordu Nöbetçi Eczaneler30 Eylül Çarşamba

Demir Eczanesi
Altinordu
Şifa Eczanesi
Altinordu
Tepe Eczanesi
Altinordu
Derman Eczanesi (24'E Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Deva Eczanesi (18.00-08.00 Nöbetçi)
Fatsa
Özsoy Eczanesi (24'E Kadar Nöbetçi)
Unye
Turan Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Unye
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Ordu’da hizmetlere taze kan
Ordu’da hizmetlere taze kan
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Fatsa’da trafik kazası: 4 yaralı
Fatsa’da trafik kazası: 4 yaralı
Köy-Kent’e 16 km asfalt
Köy-Kent’e 16 km asfalt
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.