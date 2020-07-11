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Ordu denizi ile barıştı

ORDU HABERLERİ  | 11.07.2020 13:27 | Son Güncelleme

Ordu’yu denizle bütünleştirmek amacıyla daha önce atıl durumda olan Şehit Temel Şimşir Gemisi gerçekleştirilen restorasyon çalışmasının ardından Ordu turizmine kazandırıldı.Şehit Temel Şimşir Gemisi’nin Ordu turizmine önemli katkılar sunacağının altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Ordu’yu denizle bütünleştirmek amacıyla daha önce atıl durumda olan Şehit Temel Şimşir Gemisi gerçekleştirilen restorasyon çalışmasının ardından Ordu turizmine kazandırıldı.
Şehit Temel Şimşir Gemisi’nin Ordu turizmine önemli katkılar sunacağının altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Bugün en mutlu olduğum günlerden birini daha yaşıyorum. Güzel Ordu’muza bugün güzel bir imkân daha kazandırdık. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak restorasyon çalışmasını tamamladığımız Şehit Temel Şimşir Gemisi artık deniz üzerinde halkımıza hizmet verecek. Bu gemi ile hep karadan seyrettiğimiz Ordu’muzun güzelliklerini artık denizden de seyretme fırsatına kavuşacağız. Ayrıca gemimiz, Altınordu, Ünye, Fatsa ve Gülyalı ilçelerimiz arasında da seferler düzenleyerek ilçe halkımızın da hizmetinde olacak. Turizme önemli katkılar verecek olan bu geminin ilimize ve ilçelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Rabb’im kaza bela vermesin” diye konuştu.

Gemide yok yok
Deniz turizmine büyük oranda katkı sağlayacak ve Ordulu vatandaşa denizi sevdirecek Şehit Temel Şimşir Gemisi’nde restoran, kafeterya, düğün salonu, çocuk oyun alanı, canlı müzik alanı gibi vatandaşa hitap edecek mekânlar bulunuyor. 600 kişilik kapasiteye sahip gemide aynı zamanda toplantılar yapılırken, turlar da düzenlenebilecek.

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Öğle
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İkindi
16:38
Akşam
20:09
Yatsı
21:55

Ordu Nöbetçi Eczaneler11 Temmuz Cumartesi

Arda Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Hızır Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Karamanoğlu Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Cansudere Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
Altinordu
Demirtaş Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
Altinordu
Naz Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
Altinordu
Seçkin Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Fatsa
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