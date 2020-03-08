YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu-Giresun Havalimanı’nda ulaşıma sis engeli

Ordu-Giresun Havalimanı’nda ulaşıma sis engeli

ORDU HABERLERİ  | 08.03.2020 15:05 | Son Güncelleme

Ordu-Giresun Havalimanı’nda sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) yetkililerinden edinilen bilgiye göre, bölgede etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarından Ordu-Giresun Havalimanı’na yapılması planlanan 3 seferin karşılıklı olarak iptal edildiği öğrenildi.

Ordu-Giresun Havalimanı’nda sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.
Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) yetkililerinden edinilen bilgiye göre, bölgede etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarından Ordu-Giresun Havalimanı’na yapılması planlanan 3 seferin karşılıklı olarak iptal edildiği öğrenildi. Sis nedeniyle ayrıca, bazı uçakların Samsun Çarşamba Havalimanı ve Trabzon Havalimanı’na yönlendirildiği bilgisine ulaşıldı.
Sisin etkisinin kaybolmasının ardından seferlerin normale döneceği öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Taksim'de yarım günde topladığı para pes dedirttiTaksim'de yarım günde topladığı para pes dedirtti
Uçakta rahatsızlanıp hayatını kaybettiUçakta rahatsızlanıp hayatını kaybetti

En Çok Okunan Yerel Haberler

Stat kapıları 15.30’da açılacak

Stat kapıları 15.30’da açılacak

Prof. Dr. Okur: "Barış isteniyorsa yeni Suriye’nin toprak ve nüfus bütünlüğü için Türkiye aynı Kıbrıs’ta olduğu gibi garantör olmalıdır"

Prof. Dr. Okur: "Barış isteniyorsa yeni Suriye’nin toprak ve nüfus bütünlüğü için Türkiye aynı Kıbrıs’ta olduğu gibi garantör olmalıdır"

Yarım kalan Şehitler Anıtı, yeni proje ve yeni firma ile tamamlanacak

Yarım kalan Şehitler Anıtı, yeni proje ve yeni firma ile tamamlanacak

Bursa'da dere kenarında 25 yaşındaki gencin cesedi bulundu

Bursa'da dere kenarında 25 yaşındaki gencin cesedi bulundu

Kayserispor 3 puan için gitti

Kayserispor 3 puan için gitti

Kayseri Asayiş Şube Müdürü trafik kazasında ağır yaralandı

Kayseri Asayiş Şube Müdürü trafik kazasında ağır yaralandı

Ordu Namaz Vakitleri 8 Mart Pazar

İmsak
05:20
Sabah
06:45
Öğle
12:44
İkindi
15:58
Akşam
18:34
Yatsı
19:53

Ordu Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Pazar

Doğa Eczanesi
Altinordu
Onur Eczanesi
Altinordu
Yeniçarşı Eczanesi
Altinordu
Bulut Eczanesi
Fatsa
Merkez Eczanesi
Fatsa
Çağdaş Eczanesi
Unye
Tiyaloğlu Eczanesi
Unye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Elektrik prizi yangına neden oldu

Elektrik prizi yangına neden oldu

Sultan Abdülhamit Han’ın kardan büstünü yaptılar

Sultan Abdülhamit Han’ın kardan büstünü yaptılar

Otogarda uyuşturucu satan 2 kişi tutuklandı

Otogarda uyuşturucu satan 2 kişi tutuklandı

Altınordu Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Altınordu Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.