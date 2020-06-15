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Ordu-Giresun Havalimanı’ndan 3 il ve Kıbrıs için karşılıklı uçuş talebi

ORDU HABERLERİ  | 15.06.2020 14:36 | Son Güncelleme

Ordu’daki meslek kuruluşları, 3 il ve Kıbrıs güzergahlarına karşılıklı tarifeli direkt uçak seferlerinin başlaması talebinde bulundu.Ordu Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde Ordu Ticaret Borsası, Ordu Esnaf ve Sanatkarlar Birliği Odaları, Ordu Barosu, Ordu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası, Ünye Ticaret Borsası, Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası ve Fatsa Ticaret Borsası Türk Havayolu, Sun Expres ve Pegasus Havayolu şirketlerinden Ordu-Giresun Havalimanı’ndan İzmir, Antalya, Adana, Kıbrıs güzergahlarına karşılıklı tarifeli direkt uçak sefer talebinde bulundu.Ordu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan bildirilen talep yazısında, Ordu Giresun Havalimanı’nda ICAO standartlarına uygun 1 adet pist ve 5 adet uçak park yeri bulunduğu belirtilerek, “Havalimanı terminal kapasitesi yıllık 2 milyon yolcu kapasitelidir.

Ordu-Giresun Havalimanı’ndan 3 il ve Kıbrıs için karşılıklı uçuş talebi

Ordu’daki meslek kuruluşları, 3 il ve Kıbrıs güzergahlarına karşılıklı tarifeli direkt uçak seferlerinin başlaması talebinde bulundu.
Ordu Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde Ordu Ticaret Borsası, Ordu Esnaf ve Sanatkarlar Birliği Odaları, Ordu Barosu, Ordu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası, Ünye Ticaret Borsası, Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası ve Fatsa Ticaret Borsası Türk Havayolu, Sun Expres ve Pegasus Havayolu şirketlerinden Ordu-Giresun Havalimanı’ndan İzmir, Antalya, Adana, Kıbrıs güzergahlarına karşılıklı tarifeli direkt uçak sefer talebinde bulundu.
Ordu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan bildirilen talep yazısında, Ordu Giresun Havalimanı’nda ICAO standartlarına uygun 1 adet pist ve 5 adet uçak park yeri bulunduğu belirtilerek, “Havalimanı terminal kapasitesi yıllık 2 milyon yolcu kapasitelidir. Ancak havalimanından sadece İstanbul ve Ankara’ya karşılıklı iç hat tarifeli uçak seferleri yapıldığından bu durum havalimanının atıl kalmasına, tam kapasite ile çalışamamasına neden olmaktadır. Ordu-Giresun Havalimanı iki şehre hitap etmekle birlikte, Ordu ve Giresun ili toplam nüfusunun 2 katından daha fazla vatandaşımız bu iki şehrimiz dışında yaşamaktadır. Ayrıca son yıllarda Karadeniz bölgesine artan turizm talebi nedeniyle havalimanı yolcu sayısında artışlar yaşanmaktadır” denildi.
“Ordu ve Giresun illerindeki iş insanlarımız, serbest meslek erbablarımız ve vatandaşlarımız özellikle İzmir, Antalya, Adana, Kıbrıs güzergahlarına karşılıklı tarifeli iç hat seferler talep etmektedir” denilen talep yazısında şunlar kaydedildi:
“Hem bu taleplerin karşılanabilmesi hem de ülkemizdeki turizmin gelişmesinin sağlanması açısından Ordu-Giresun Havalimanından haftanın 3 günü İzmir, Antalya, Adana, Kıbrıs güzergahlarına karşılıklı tarifeli sefer planlanması, bu seferlerin tarife dönemi öncesinde duyurusunun yapılarak satışa açılması, tek bir sezon rakamına bakılmaksızın seferlerde ısrarcı olunması talebimiz bulunmaktadır. Ayrıca, hava muhalefeti, özellikle sis nedeniyle iptal edilen seferler havaalanını kullanan insanları mağdur ettiği gibi, ekonomik açıdan da büyük külfete neden olmaktadır. Bu sorunların da giderilmesi için gerekli tedbirlerin alınması yönündeki talebimiz, bilgi ve dikkatinize sunulur.”

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