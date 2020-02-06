Ordu Kadın Girişimciler Kurulu Ünye’de buluştu

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Züleyda Çelebi, kadın girişimciler olarak istihdama katkı sunmak, iş yeri açacaklara önayak olmak, yön göstermek, girişimcilik kurslarından faydalanmasını sağlayarak iş yeri açmalarına yardımcı olmak için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu 2020 yılı Şubat ayı toplantısı Ünye’de yapıldı. Ünye ve Fatsa ilçesinde bulunan kadın girişimcilerinin de kendi bünyelerinde faaliyetlerini yürüttüğünü, halen Ordu kadın Girişimciler Kurulu olarak 56 üye ve 15 doğal icra kurulu üyesine sahip olduklarını belirten Çelebi, “Zaman zaman toplantılarımızı Ünye ve Fatsa’da gerçekleştiriyoruz. Bu doğrultuda bugün de Ünye’deyiz. Bugün burada Ünye ilçemizde bulunan kadın girişimcilerle bir araya gelerek onlarla istişarelerde bulunacağız” dedi.

Toplantıda konuşan Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu Ünye Temsilcisi Kıymet Akar ise kadın girişimcilerini açtıkları kurslara katılmasını sağlayarak onların iş yerlerini açmasına ön ayak olduklarını belirterek, “Biz bundan çok gururluyuz, bundan sonra da girişimcilerimiz için gerekli desteği sağlayacağız” diye konuştu.

Toplantının ardında kadın girişimciler kurulu üyeleri Ünye’de faaliyet gösteren Kadın Eli Dokunuyor Ordu Derneğini, Ünye’de özel bir bakımevini ve Ordu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanıp yürütülen “İş’de Kadınlar” projesi kapsamında kursiyer olarak katılarak, burada öğrendiği bilgi ve birikimle Ünye’de iş yeri açan Demet Helvacı’nın işletmeciliğini yaptığı butik çikolata atölyesini ziyaret etti.

Kurul Üyeleri burada firma yetkilileri ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

