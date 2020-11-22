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Ordu kısıtlamaya uydu

ORDU HABERLERİ  | 22.11.2020 21:45 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde hafta sonu belirli saatlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Ordu’da sokak ve caddeler ıssız kaldı.İçişleri Bakanlığı’nın, korona virüsü (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında, hafta sonu kısıtlamalarına dün akşam itibariyle başlandı.

Türkiye genelinde hafta sonu belirli saatlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Ordu’da sokak ve caddeler ıssız kaldı.
İçişleri Bakanlığı’nın, korona virüsü (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında, hafta sonu kısıtlamalarına dün akşam itibariyle başlandı. Tedbirler dahilinde getirilen sokağa çıkma kısıtlaması 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00 ile 22 Kasım Pazar günü saat 10.00’da sona erdi. Kısıtlamanın ikinci gününde de uygulama Ordu’da sokak ve caddeler adeta bomboş kaldı.
Şehrin işlek cadde ve sokaklarında sadece paket servisi yapan lokanta ve restoranlar hizmetlerini sürdürürken, sokak ve caddelerde görevliler denetimlerde bulundu.

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Ordu Namaz Vakitleri 22 Kasım Pazar

İmsak
05:48
Sabah
07:17
Öğle
12:20
İkindi
14:49
Akşam
17:12
Yatsı
18:36

Ordu Nöbetçi Eczaneler22 Kasım Pazar

Karamanoğlu Eczanesi
Altinordu
Türkmen Eczanesi
Altinordu
Uğur Eczanesi
Altinordu
Bulut Eczanesi (08.00 Den 08.00 Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Eczanesi (24'E Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Boşcu Eczanesi
Unye
Kuzey Eczanesi
Unye
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