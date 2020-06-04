Ordu ÖSYM İl Koordinasyon Kurulu toplandı

ÖSYM İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ve Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı gündemiyle düzenlenen toplantıya Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan’ın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Sağlık İl Müdürlüğü Personel Hizmetleri Başkanı Dr. Hakan Hacısalihoğlu, ÖSYM İl Sınav Koordinatörü Prof. Dr. Selahattin Maden ve Meteksan İl Sınav Koordinatörü Şakir Durgun katıldı.

Sınavların gerçekleştirilmesine yönelik alınan genel önlemler ile birlikte Covid-19 salgını çerçevesinde alınacak ek önlemlerin de görüşüldüğü toplantıda Rektör Akdoğan, sınavların sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin alındığını ve sınav görevlileri ile adayların alınan önlemlere uymasının son derece önemli olduğunu ifade ederek sınava girecek tüm adaylara başarı dileklerinde bulundu.

