Ordu, Rize ve Giresun'da 25 yaş ve üzerindeki vatandaşlar Kovid-19'a karşı aşılanıyor

Ordu, Rize ve Giresun'da sırası gelen 25 yaş ve üzerindeki vatandaşlara yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı uygulanıyor.

Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında, Ordu, Rize ve Giresun'da 25 yaş ve üzerindeki vatandaşlar, aile hekimlikleri ya da hastanelerde randevu saatlerine göre aşılarını yaptırıyor.

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hakan Timur, hastanenin aşı uygulama merkezinde sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Timur, AA muhabirine, Ordu'da aşılama çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini ve dün kentte 500 bininci aşının yapıldığını söyledi.

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde ve koordinasyonundaki aşılama çalışmalarında hem insan kaynağı hem de lojistik olarak gayet iyi durumda olduklarını belirten Timur, "Özellikle yazın fındık için Türkiye'nin değişik bölgelerinden Ordu'muza gelecek vatandaşlarımızı da aşılama imkanımız var. Onları da aşı için muhakkak bekliyoruz." dedi.

Hastanenin aşıdan sorumlu başhekim yardımcısı Uzm. Dr. Emine Sayın ise 25 yaş ve üstündekileri aşılamaya başladıklarını ifade etti.

Koranavirüsten kurtulmak, kısıtlamaların geri gelmemesi ve maskeyi çıkarmak için en büyük silahın aşı olduğunu vurgulayan Sayın, bu nedenle herkesi aşı olmaya davet etti.

İlk doz aşısını olan 28 yaşındaki Merve Ayar da kendi yaş aralığı için gerekli açıklamanın yapılması üzerine gece randevu aldığını ve bugün de aşı olmaya geldiğini anlattı.

Aşının önemli olduğunu düşündüğünü dile getiren Ayar, salgından ve maske kullanımından kurtulmak istediğini kaydetti.

- Rize

Rize'de de 25 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama başladı.

Birinci ve ikinci doz olmak üzere 212 bini aşkın doz aşılama yapılan kentte, evde sağlık hizmeti ekipleri sağlık kuruluşlarına gelemeyen kişilerin aşılarını evlerine giderek yapıyor.

Sağlık İl Müdürlüğü yetkilileri, Kovid-19 aşısı tanımlanan kişilerin randevu almadan aşılarını yaptırabileceğini belirterek, bütün vatandaşları zaman kaybetmeden aşılarını olmaya davet etti.

- Giresun

Giresun'da da 25 yaş ve üzerindeki vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren aşılarını olmaya başladı.

Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Aksu mevkisindeki binasında aşılanan Arzu Elmalı, aşılamanın salgının önlenmesinde önemli bir etken olduğuna inandığını söyledi.

Elmalı, "Ülkemizde şu anda zaten aşılama hız kazandı. Ben de gelerek bugün aşımı oldum, sırası gelen herkese aşı olmalarını tavsiye ediyorum." dedi.

Öte yandan Giresun'daki birinci doz aşı olan kişi sayısı 196 bin 882 olurken, ikinci doz aşı olan kişi sayısı da 122 bin 713'e ulaştı.

