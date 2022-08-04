Ordu sahilinde deniz mayını ateşleme tüpü bulundu

Ordu’nun Ünye ilçesinde kumsalda deniz mayını ateşleme tüpü bulundu.

Gölevi Mahallesi mevkisinde denize giren vatandaşlar, belirlenemeyen bir cismin kumsala vurduğunu fark etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cismin deniz mayını ateşleme tüpü olduğunu belirledi.

Kumsalı boşaltarak güvenlik şeridi çeken ekipler, durumu İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirdi.

Ekipler, cismin fünyeyle patlatılıp imha edilmesi için çalışma başlattı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz