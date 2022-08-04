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Ordu sahilinde deniz mayını ateşleme tüpü bulundu

04.08.2022 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu sahilinde deniz mayını ateşleme tüpü bulundu

Ordu’nun Ünye ilçesinde kumsalda deniz mayını ateşleme tüpü bulundu.

Gölevi Mahallesi mevkisinde denize giren vatandaşlar, belirlenemeyen bir cismin kumsala vurduğunu fark etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cismin deniz mayını ateşleme tüpü olduğunu belirledi.

Kumsalı boşaltarak güvenlik şeridi çeken ekipler, durumu İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirdi.

Ekipler, cismin fünyeyle patlatılıp imha edilmesi için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Ordu Ünye kumsal sahil

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