Ordu tiyatrosunun üstatlarına vefa

Boş bırakılan koltuklara ise Ordu tiyatrosuna emek veren hem misafir hem de kendi oyuncuları ile teknik kadroda yer alan 24 ismin fotoğrafları konuldu.

Kentte 56 yıldır perdelerini kapatmayan OBBKT, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın yazdığı, Ergun Üğlü ve Murat Taşkent'in uyarladığı, yönetmenliğini ise Cemil Gündüz'ün yaptığı "Gulyabani" adlı oyunla yeni sezon da seyirciyle buluştu.

Bu dönemde sosyal mesafeye dikkat edilmesi açısından seyirci kapasitesini yarıya düşürdüklerini belirten Gündüz, şunları kaydetti:

"Tiyatromuza emek vermiş nice oyuncularımız, tiyatromuzun kurucularının fotoğrafları... Onları da biz bu oyunda ve her oyunda yanımızda hissedeceğiz. Onun da ayrı bir burukluğu var. Gördükçe duygulanmamak elde değil. Birçoğu ile zaten beraber çalıştık, beraber sahnede olduk. Kimisi reji yaptı, biz de reji yapanların oyununda oynadık. Yani bu resimleri görünce duygulandık."

