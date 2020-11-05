Ordu topyekün üretime geçiyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, kenti topyekûn üretime geçiriyor. Yaz sezonunda verilen destekle, 7 ilçedeki 40 adet serada, toplam 150 tonluk üretim gerçekleşen Ordu’da, kışlık sebze yetiştiriciliği için çalışma başlatıldı. Proje kapsamında, 19 ilçenin tamamında, üreticilere 1 milyon adet kışlık sebze fidesi dağıtımı yapılacak.

Ordu’da, ulaşım, altyapı, turizm, üstyapı ve sağlık alanında birçok yatırımı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, uygulamaya koyduğu tarım projeleriyle vatandaşlara yeni gelir kaynakları oluşturdu. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde “Örtü Altı Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında desteklenen 7 ilçedeki 40 adet serada 150 tonluk üretim gerçekleşti.

19 ilçede üretim yapılacak

Yaz sezonu ürünlerinin hasadının sona ermesinin ardından, vatandaşların üretime olan taleplerinin artmasıyla birlikte Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatlarıyla yeni bir çalışma başlatıldı. Topyekün bir üretim ağı oluşturmak için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçede yaşayan vatandaşlara tamamı hibe olmak üzere, toplam 1 milyon adet kışlık sebze fidesi dağıtımı yapmaya hazırlanıyor.