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Ordu TSO, Adıyaman'da 52 konteyner ev kuracak

08.02.2023 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu Ticaret ve Sanayi Odasınca (OTSO), depremlerden etkilenen Adıyaman'da 52 konteyner ev kurulacak.

OTSO Başkanı Adil Levent Karlıbel, yaptığı yazılı açıklamada, yaşanan büyük acıyı Türkiye'nin paylaştığını belirtti.

Deprem bölgesinde kalıcı bir şeyler yapmak istediklerini vurgulayan Karlıbel, şunları kaydetti:

"Yeni hedefimizle, 52 adet ev tipi konteyneri deprem bölgesine kazandırmak için yola çıktık. Bu konteynerleri Adıyaman Gölbaşı'nda konuşlandıracağız. Orada bir Ordu köyü kuracağız. Bu konteynerlerin içerisinde duşu, mutfağı ve ısıtıcısı var. Bir ailenin rahatlıkla yaşayabileceği ortam hazır. Bugün gerçekleştirilecek bağışla da köyün içerisine minik bir kreş koyacağız. İnşallah oradakilere 3 yıl boyunca destek olacak, acılarını biraz daha dindirecek bir Ordu köyü kurulacak."

Karlıbel, konteyner ev yüklü ilk tırın yarın yola çıkmasını planladıklarını vurgulayarak, "Konteynerler hazır oldukça biz buradan göndereceğiz. Sonra da 15 gün içerisinde ilk 20 konteynerimizi oraya konuşlandırmış oluruz." ifadesini kullandı.

Oda üyelerinden ve vatandaşlardan topladıkları ısıtıcı, battaniye, gıda, giyim ve hijyen ürünlerini de konteynerlerle göndereceklerini aktaran Karlıbel, katkıda bulunanlara teşekkür etti.

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Ordu konteyner ev

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